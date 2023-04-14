Північна об’їзна пролягатиме через Бірки, Завадів, Зашків, Гряду та Малі Підліски

Для будівництва Північної об’їзної дороги Львова викупили всі приватні земельні ділянки. Справи щодо відчуження ще двох ділянок перебувають у суді. Об’їзна пролягатиме уздовж сіл Бірки, Завадів, Зашків, Гряда і до Малих Підлісок. Нова траса дозволить розвантажити інші об’їзні шляхи навколо Львова та зменшити потік транспорту через місто.

Як повідомила голова Львівської РДА Христина Замула, у п’ятницю, 14 квітня, адміністрація викупила дві останні земельні ділянки в Зашкові, призначені для будівництва Північної об’їзної Львова. Ще дві ділянки служба намагається відчужити для суспільних потреб через суд. Голова відділу забезпечення землевідведення Служби автомобільних доріг Володимир Беньо розповів ZAXID.NET, що йдеться про дві ділянки, розташовані в Зашкові.

Власниця однієї з ділянок проживає за кордоном і має невпорядковані щодо неї документи. Щодо ще однієї ділянки п’ятеро її спадкоємці не зареєстрували за нею права власності й не оформили відповідні документи. Враховуючи ці обставини, Львівська обласна військова адміністрація прийняла рішення про відчуження цих ділянок через суд.

Після викупу земля перейде у державну власність. ЛОВА має змінити їх цільове призначення на землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та оборони. Відтак ділянки передадуть у постійне користування Службі автомобільних доріг.

Схема майбутньої дороги

Зазначимо, що загалом Північна об’їзна має пролягати через 52 приватні ділянки, що розташовані на території Бірок, Завадова, Зашкова, Гряди та Малих Підлісок. На їх викуп Служба автодоріг Львівщини виділила 16,5 млн грн.

Нагадаємо, що загальна вартість проекту – 11,1 млрд грн. Дорогу будуватимуть за кредит ЄБРР, який потрібно повернути до 2035 року. Північний об’їзд Львова має бути дорогою найвищої категорії 1А, яка матиме чотири смуги руху, три мости, сім шляхопроводів та три естакади. На час дії воєнного стану в Україні призупинили реалізацію нових великих інфраструктурних об’єктів.