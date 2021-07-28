Для будівництва Північної об’їзної дороги Львова викупили всі будинки, які були у приватній власності. Сьогодні, 28 липня, викуплено останній об’єкт житлової нерухомості. Про це повідомила голова Львівської РДА Христина Замула.

«Підписали договір купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розташований, необхідний для реалізації проекту «Будівництво північної ділянки об’їзної автомобільної дороги м. Львів», – написала Христина Замула у Facebook.

За її словами, залишилося укласти правочини на 5 земельних ділянок. Загалом для вказаного проекту потрібно було відчужити 52 земельні ділянки та 9 житлових будинків на них.

Зазначимо, що Північна об’їзна має пролягати через територію Бірок, Завадова, Зашкова, Гряди та Малих Підлісок. На викуп приватних ділянок Служба автомобільних доріг Львівщини виділила 16,5 млн грн.

Північний об’їзд Львова має бути дорогою найвищої категорії 1А з цементно-бетонним покриттям, яка матиме чотири смуги руху із шумозахисними екранами у межах населених пунктів, три мости, сім шляхопроводів та три естакади, надземні або підземні переходи. Загальна протяжність автошляху – 23 кілометри.

Будівництво планують розпочати ще цього року. Загальна вартість проекту – 11,1 млрд грн. Її будуватимуть за кредит ЄБРР, який потрібно повернути до 2035 року.