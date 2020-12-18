Об’їзна пролягатиме уздовж сіл Бірки Завадів, Зашків, Гряду і до Малих Підлісок

Міністерство інфраструктури підписало угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про кредит на 450 млн євро, які витратять на будівництво північної об’їзної Львова та капремонт дороги М-05 Київ – Одеса

Як повідомили у прес-службі уряду 18 грудня, кошти спрямують на ремонт п’яти ділянок автошляху М-05 Київ – Одеса у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво північного обходу Львова.

Керівник Служби автодоріг Львівщини Олег Береза розповів ZAXID.NET, що САД передала районним адміністраціям понад 16,5 млн грн для викупу земельних ділянок у власників, через чиї землі пролягатиме майбутня північна об’їзна.

«Наша роль полягала у тому, щоб розробити проект дороги, провести переговори з власниками ділянок і перерахувати їм гроші. Коли ОДА виплатить гроші, нам нададуть дозвіл на постійне користування земельними ділянками», – сказав Олег Береза.

Для суспільних потреб мають вилучити 52 ділянки у 43 власників. Там розташовані дев’ять житлових будинків із присадибною територією, решта – вільні від забудови земельні ділянки, переважно городи. Заступник голови ЛОДА Юрій Бучко повідомив ZAXID.NET, що для 95% земельних ділянок уже зробили експертну грошову оцінку й наразі готують довіреність, щоб наступного тижня підписати відповідні договори.

Схема північної об’їзної Львова

«Є власники землі, які померли і не встигли переоформити право власності, або перебувають за кордоном. Але всі вони згодні на вилучення майна для суспільних потреб», – розповів Юрій Бучко.

Земельні питання в ЛОДА сподіваються вирішити до березня 2021 року, після чого Службі автомобільних доріг дадуть дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво дороги зі зміною цільового призначення. Тоді ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» зможе оголосити тендер безпосередньо на роботи.

Нагадаємо, на будівництво північної об’їзної Львова ЄБРР надасть 80 млн євро. Загальна вартість проекту – 11,1 млрд грн. Північний об’їзд Львова має бути дорогою найвищої категорії 1А, яка матиме чотири смуги руху, три мости, сім шляхопроводів та три естакади. Об’їзна пролягатиме уздовж сіл Бірки Завадів, Зашків, Гряду і до Малих Підлісок.