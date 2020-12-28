Для будівництва північного обходу Львова викуплять 40 ділянок і вісім будинків

Голова Львівської ОДА Максим Козицький затвердив розміри викупної ціни земельних ділянок та нерухомого майна, які перебувають у приватній власності і будуть викуплені для суспільних потреб – для будівництва північної об'їзної дороги Львова. Загалом планують викупити 40 ділянок та вісім житлових будинків на території трьох прилеглих районів.

Відповідно до розпорядження голови ЛОДА №1220/0/5-20 від 24 грудня, затверджено розмір викупної ціни 40 земельних ділянок, які будуть викуплені у 35 власників на території Жовківського, Кам’янка-Бузького та Яворівського районів. Загальна сума, передбачена на викуп землі, становить 10,9 млн грн.

Іншим розпорядженням від 24 грудня №1239/0/5-20 затверджено розмір викупної ціни нерухомого майна. На викуп восьми житлових будинків передбачено 2,2 млн грн. Загальна сума на викуп будинків і землі становить трошки більше як 13 млн грн.

Як повідомлялося, уряд підписав угоду про кредит з ЄБРР на будівництво північної об’їзної Львова. Загальна вартість будівництва об’їзної дороги Львова становить 11,1 млрд грн. Раніше Служба автомобільних доріг Львівщини повідомляла, що викуп землі під будівництво північної об’їзної Львова обійдеться у понад 16,5 млн грн. Земельні питання в ЛОДА сподіваються вирішити до березня 2021 року.

Північний об’їзд Львова має бути дорогою найвищої категорії 1А, яка матиме чотири смуги руху, три мости, сім шляхопроводів та три естакади. Об’їзна пролягатиме через села Бірки, Завадів, Зашків, Гряда і до Малих Підлісок.