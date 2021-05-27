Головне управління Держгеокадастру у Львівській області передало у приватну власність п’ять земельних ділянок, через які мала б проходити об’їзна дорога Рави-Руської та сільський цвинтар у селі Шабельня. Фактично землі розташовані за межами Рави-Руської, однак за законом вони мали б перейти у власність об’єднаних громад.

ZAXID.NET з’ясовував, як Держгеокадастру вдалось без згоди міської ради передати землю в приватні руки та чи може вона її тепер повернути.

Що сталось

Рава-Руська – невеличке містечко донедавна Жовківського району, а після реформи децентралізації – Львівського району, розташоване неподалік кордону з Польщею та за 50 км від Львова. Під час адмінреформи місто об’єднало навколо себе 46 населених пунктів у Рава-Руську ОТГ.

Два тижні тому, під час моніторингу Публічної кадастрової карти, міські землевпорядники виявили, що п’ять земельних ділянок загальною площею майже 10 га перейшли у приватну власність для ведення особистого сільського господарства (ОСГ). Ці ділянки розташовані за межами самої Рави-Руської, вздовж траси Червоноград – Рава-Руська, в напрямку села Річки.

Червоним кольором позначене місцерозташування переоформлених ділянок (клікніть для збільшення)

За генеральним планом міста ці ділянки призначались для будівництва об’їзної дороги і цвинтаря села Шабельня, розташоване з північної сторони Рави-Руської.

Витяг із Генерального плану Рави-Руської (клікніть для збільшення)

Голова Рава-Руської ОТГ Іван Івануса розповів ZAXID.NET, що дізнався про передачу земельних ділянок 13 травня, а вже у п’ятницю, 14 травня, на сесії міської ради депутати проголосували звернення до ГУ Держгеокадастру у Львівській області, НАБУ, ДБР, президента, прем’єр-міністра, голови Львівської ОДА та Львівської обласної ради з вимогою передати ці ділянки у комунальну власність.

«Ми виявили, що землі під майбутню об’їзну дорогу і цвинтар переоформляють для ведення ОСГ 13 травня. За ніч я підготував проект рішення і у п’яницю, 14 травня, виніс на сесію міської ради звернення у відповідні органи, аби зупинити процес відчуження ділянок і передати їх у власність громади. Того ж дня я подав запит до Держгеокадастру від свого імені з вимогою показати мені накази, якими видали дозвіл на виготовлення земельної документації», – пояснив ZAXID.NET Іван Івануса.

Держгеокадастр дуже поспішав

Дозвіл на розробку земельної документації на чотири ділянки Держгеокадастр надав ще 9 квітня, а на ще одну – 21 квітня. При цьому в документах вказано, що землі розташовані на території Річківської сільради Жовківського району, хоча з 1 січня 2021 року запрацював новий адміністративний поділ Львівщини, за яким ця сільрада увійшла до складу Рава-Руської ОТГ.

Іван Івануса каже, що перед тим, як видавати дозвіл на розробку земельної документації, Держгеокадастр мав би звернутися в міську раду. Однак, попри звернення депутатів про передачу землі в комунальну власність, Держгеокадастр встиг видати другий наказ. 19 травня він затвердив земельну документацію цих п’яти ділянок та передав їх у власність приватних осіб для ведення сільського господарства. Тобто, держорган видав другий наказ фактично вже після звернення міськради, при цьому не відреагувавши на нього.

«Крім звернення міської ради, 14 травня я написав інформаційний запит у Держгеокадастр як приватна особа, оскільки запит мали б розглянути впродовж 5 днів. Натомість я отримував відмовки про те, що керівника немає на місці, тому відповідь затримується. У п’ятницю, 21 травня, я особисто поїхав у Держгеокадастр. Відповідь на перший запит мені видали у понеділок, 24 травня. Того ж дня я написав другий запит із вимогою надати мені копію другого наказу про затвердження документів на землю», – каже голова Рави-Руської ОТГ.

Ділянки – державні

Ділянки сільськогосподарського призначення, що розташовані за межами населеного пункту, не перебували у комунальній власності. Згідно з указом президента Володимира Зеленського від 15 жовтня 2020 року та відповідною постановою уряду від 28 квітня, після реформи децентралізації такі землі мають передавати у комунальну власність територіальних громад. Тобто ці землі мали б перейти у власність Рава-Руської ОТГ.

«Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) передаються в комунальну власність сільських, селищних, міських рад. Встановлено чіткий механізм фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, зокрема об'єднаних. Органи місцевого самоврядування отримують повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності та затвердження детальних планів території за межами населених пунктів», – пояснюють у Офісі президента.

Юрист Тарас Жиравецький, що спеціалізується на земельному праві, пояснив ZAXID.NET, що постанова уряду набула законної сили 26 травня, тож до того часу Держгеокадастр мав право віддавати неінвентаризовані земельні ділянки у приватну власність для ведення особистого сільського господарства.

Для чого Раві-Руській об’їзна дорога

Із Рави-Руської до кордону з Польщею – приблизно 5 км. За межами міста розташований TIR для вантажівок. На вихідні, через брак місця, вантажівки змушені заїжджати й на територію міста.

«Митний пункт за два кілометри від міста. Транспорту на вихідних так багато, що він не вміщається у спеціально відведеній смузі за містом, тому вони зупиняються в місті, займають праву смугу і людям на вихідних дійти у церкву чи в магазин – складно», – каже Іван Івануса.

Комплексно вирішити цю проблему могло б будівництво об’їзної дороги. Крім цього, об’їзні дороги великих міст дозволяють транспорту, без потреби не заїжджати безпосередньо в населений пункт.

«Тепер, щоб запроектувати об’їзну дорогу Рави-Руської, державі доведеться викупляти ці ділянки у власників. Що стосується цвинтаря, то його запроектували за межами населеного пункту, село маленьке, іншої ділянки для цього просто немає», – розповідає Іван Івануса.

Вона орієнтовно мала б обходити місто з півночі, перетинати прикордонну дорогу Тернопіль – Львів – Рава-Руська та трасу Червоноград – Рава-Руська і йти в обхід села Шабельня.

Орієнтовна траєкторія об’їзної дороги Рави-Руської (клікніть для збільшення)

Хто став власником ділянок

Наразі на сайті Публічної кадастрової карти відсутні дані про власників ділянок, оскільки вони ще, ймовірно, не зареєстрували на неї право власності. У копіях наказів, які голова Рава-Руської міськради отримав у відповідь на свій запит, імена людей, що стали власниками цих п’яти ділянок, також приховані.

«У копіях наказів затерті імена та прізвища нових власників. У Держгеокадастрі це пояснили захистом персональних даних. Ми сподівалися, що на наше звернення другий наказ не видаватимуть і землі таки перейдуть у комунальну власність. Зараз нам залишається сподіватися лише на розголос і реакцію посадовців вищих органів влади», – додає Іван Івануса.

Прикметно, що оформленням ділянки займалося ТзОВ «Західземлепроект», зокрема інженер Андрій Кольбух. Він є мешканцем Рави-Руської і до місцевих виборів 2020 року був депутатом міської ради. У 2018 році низка волинських ЗМІ повідомили, що Андрій Кольбух начебто незаконно отримав земельні ділянки у Шацькому районі Волинської області. Для привласнення землі землевпорядник нібито залучав учасників АТО, які зверталися до Держгеокадастру з проханням виділити землю, а потім – переписували її на приватних осіб, зокрема й на Андрія Кольбуха. Тоді волинська поліція, за зверненням депутатів Шацької міської ради, відкрила кримінальне провадження.

У повідомленні на сайті Рава-Руської ОТГ вказано, що з неофіційних джерел міськраді відомо, що земельні ділянки на себе переоформлюють родичі депутатів Рава-Руської міської ради та наближені до них люди. Іван Івануса відмовився озвучити ZAXID.NET ці імена.

Знайома схема

До набуття чинності закону, що повертає місцевим громадам землю в межах їх територій, Держгеокадастр дуже поспішав роздати якогомога більше земель сільськогогосподарського призначення у приватні руки. До прикладу, наприкінці 2020 року Львівська міська рада з’ясувала, що ділянку площею 1,9 га, яка була запроектована під продовження вул. Вернадського на Сихові, віддали у власність львів’янину Олегу Дідуху. А 13 квітня ця ділянка перейшла у власність Тараса Колодія, зятя голови Солонківської ОТГ і колишнього нардепа Богдана Дубневича.