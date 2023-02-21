Поліція розслідує закупівлю громадою на Рівненщині печива по 600 грн за кг
Посадовців Острозької громади підозрюють у купівлі печива за завищеною ціною
На Рівненщині поліція відкрила кримінальне провадження щодо закупівлі Острозькою громадою печива по 400 та 600 грн за кг. Це печиво входило до подарункових наборів для дітей мобілізованих, його громада купувала у місцевого підприємця. Правоохоронні органи пообіцяли розірвати угоди щодо сумнівних закупівель.
Про відкриття кримінального провадження прес-служба прокуратури Рівненщини повідомила у вівторок, 21 лютого. Як встановило слідство, впродовж грудня 2022 року та січня 2023 року Острозька громада неодноразово закупляла у місцевого підприємця печиво для формування подарункових наборів дітям, батьки яких мобілізовані до ЗСУ.
Ціна печива була вищою за ринкову: згідно з документами, 1 кг печива «Наполеон» коштував 400 грн, а 1 кг печива «Котигорошко» – 600 грн.
Додамо, що згідно з інформацією із відкритих джерел, ціна звичайного печива «Наполеон» становить близько 100 грн за кг.
«До перевірки, окрім правоохоронних органів, залучаються і фахівці інших державних служб. У ході слідства буде також надана оцінка діям посадових осіб, причетним до проведення цих закупівель. Крім того, наразі вирішується питання щодо представництва інтересів держави шляхом визнання недійсними вказаних договорів у судовому порядку», – йдеться у повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 191 ККУ (заволодіння мужим майном). Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення.