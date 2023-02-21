На Рівненщині поліція відкрила кримінальне провадження щодо закупівлі Острозькою громадою печива по 400 та 600 грн за кг. Це печиво входило до подарункових наборів для дітей мобілізованих, його громада купувала у місцевого підприємця. Правоохоронні органи пообіцяли розірвати угоди щодо сумнівних закупівель.

Про відкриття кримінального провадження прес-служба прокуратури Рівненщини повідомила у вівторок, 21 лютого. Як встановило слідство, впродовж грудня 2022 року та січня 2023 року Острозька громада неодноразово закупляла у місцевого підприємця печиво для формування подарункових наборів дітям, батьки яких мобілізовані до ЗСУ.

Ціна печива була вищою за ринкову: згідно з документами, 1 кг печива «Наполеон» коштував 400 грн, а 1 кг печива «Котигорошко» – 600 грн.

Додамо, що згідно з інформацією із відкритих джерел, ціна звичайного печива «Наполеон» становить близько 100 грн за кг.

«До перевірки, окрім правоохоронних органів, залучаються і фахівці інших державних служб. У ході слідства буде також надана оцінка діям посадових осіб, причетним до проведення цих закупівель. Крім того, наразі вирішується питання щодо представництва інтересів держави шляхом визнання недійсними вказаних договорів у судовому порядку», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 191 ККУ (заволодіння мужим майном). Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення.