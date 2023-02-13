Богдана Туровича призначили керівником Управління освіти в березні 2021 року

Начальника управління освіти Рівненської міськради Богдана Туровича відсторонили від роботи через скандал з закупівлею макаронів для дитсадків. Журналісти з'ясували, що управління замовило макарони за 128 грн за кілограм, що значно вище середньої ринкової ціни. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження щодо цієї закупівлі. Керівника управління освіти Богдана Туровича відсторонили, у міськраді також проводять службове розслідування.

Про сумнівну закупівлю управління освіти виконкому Рівненської міськради повідомляло видання «Наші гроші». У розслідуванні йшлося, що управління закупляло макарони для дитячих садків за 128 грн за кілограм. З урахуванням ПДВ виходило взагалі 154 грн. Журналісти порівняли цю ціну з вартістю макаронів у магазинах і дійшли висновку, що можна придбати продукцію вдвічі дешевше. Відомо, що сумарно міськрада цьогоріч планувала закупити 12 тис. кг.

На це розслідування відреагував начальник управління Богдан Турович. Він записав відеозвернення, у якому пояснив, що макарони насправді закупляли по 109 грн. «Я звертаюсь до всіх не маніпулювати тим, що ціна була 158 грн. Ціна в 109 грн відповідає статистиці, яка щомісяця оприлюднюється», – зазначив Богдан Турович.

За два дні після публікації відео чиновник публічно попросив мера Рівного Олександра Третяка відсторонити його від роботи «з метою уникнення політичних спекуляцій та об’єктивного розслідування». У понеділок, 13 лютого, Олександр Третяк офіційно відсторонив Богдана Туровича від посади та пообіцяв згодом повідомити про результати службового розслідування.

Також 13 лютого прес-служба прокуратури Рівненщини повідомила, що щодо цього інциденту вже відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном). «Вирішується питання щодо представництва інтересів держави шляхом визнання недійсними (розірвання) вказаних договорів у судовому порядку», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що санкція статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми. Наразі підозр у цій справі ніхто не отримував.