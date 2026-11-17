У Львові розповіли, на якому етапі будівництво крематорію
Новини Львова від ZAXID.NET за 17 листопада
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У вівторок, 17 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Результати експертиз зброї. У Франківському районному суді продовжують розгляд справи про вбивство Андрія Парубія.
- Передали у Тернопіль. Апеляцію на вирок В'ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон розглядатимуть у сусідній області.
- Крематорій у Львові. На якому етапі будівництво важливого для Львова об'єкта.
- Ігри Нескорених. Після змагань у Львові збірну України формуватимуть для поїздки до Великобританії.
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