Уранці у вівторок, 17 листопада, росіяни атакували Львівську область ударними дронами. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що один БпЛА впав у полі неподалік житлового будинку.

«В одному зі сіл Золочівського району у полі впав ворожий безпілотник. Неподалік є житловий будинок. На місці працюють профільні служби. Інформації про постраждалих чи руйнування наразі не надходило», – написав Максим Козицький.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили спершу у Стрийському районі о 07:56, потім небезпека поширилась на Золочівський, Самбірський та Дрогобицький райони. Максим Козицький повідомляв про високу загрозу у Моршині та Сколе.

О 09:21 тривогу оголосили у Львівському районі. Повітряні сили ЗСУ пишуть, що БпЛА з Івано-Франківської області тримають курс на Бібрку та Львів. Згодом Повітряні сили написали, що дрони з Львівщини полетіли на Закарпаття, курсом на Сваляву. О 10:58 тривогу оголосили у Шептицькому районі.

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Відбій тривоги у всіх районах Львівщини пролунав о 11:53.

Раніше ZAXID.NET детальніше розповідав про нові реактивні дрони росіян та те, чому їх важко збити; експерти також розповідали про зміну тактики під час ворожих ударів.