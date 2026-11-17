Депутат отримав підозру за бійку на Яворівському кар'єрі

Поліцейські повідомили про підозру депутату Івано-Франківської селищної ради на Львівщині 39-річному Олегові Кобзяку за побиття відпочивальника на місцевому озері влітку цього року.

Як повідомили у вівторок, 17 листопада, у прокуратурі Львівщини, у середині серпня цього року група чоловіків, серед яких депутат місцевої ради, каталася на гідроциклах на території Яворівського кар’єру. Один із відпочивальників зробив компанії зауваження, оскільки вони створювали небезпечну ситуацію, рухаючись близько до дорослих та дітей у воді.

«Після зауваження між чоловіками виникла словесна перепалка. У ході конфлікту керманич гідроцикла (депутат однієї з місцевих рад Яворівського району) двічі вдарив опонента в обличчя кулаком. Від ударів той упав, а нападник через деякий час залишив місце події», – повідомили в прокуратурі.

Внаслідок побиття чоловік отримав травми обличчя: синець біля ока, рану верхньої губи та серйозні ушкодження зубів. У той же день потерпілий звернувся у лікарню, а медики повідомили правоохоронців.

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Зараз, після отримання остаточних висновків експертів, поліцейські оголосили про підозру нападнику за умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я (ч. 2 ст. 125 ККУ).

Правоохоронці не розголошують прізвище. За даними ZAXID.NET, підозру отримав 39-річний депутат Івано-Франківської селищної ради від партії «Голос» Олег Кобзяк. Бійка сталася на озері в Івано-Франковому.