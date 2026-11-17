У Києві хочуть відновити перевезення Дніпром

Судноплавна компанія «Нібулон» пропонує відновити пасажирські перевезення Дніпром у Києві. Річковий транспорт міг би стати альтернативним способом сполучення між правим і лівим берегами столиці на випадок воєнних загроз для мостової інфраструктури. Про це компанія повідомила у пресрелізі 17 листопада, передає Forbes Ukraine.

У «Нібулоні» зазначили, що мають досвід організації пасажирських перевезень річками. У 2017 році компанія відновила такі маршрути на Дніпрі та Південному Бузі. Зокрема, у Миколаєві запустили швидкісні судна на підводних крилах «Нібулон Експрес». Кожне судно вміщувало до 79 пасажирів, розвивало швидкість до 65 км/год і могло долати до 500 км без дозаправлення. За перші місяці роботи перевезеннями скористалися понад 20 тис. пасажирів.

Водночас у компанії наголосили, що запуск річкового транспорту потребував не лише суден, а й розвитку супутньої інфраструктури. Зокрема, «Нібулон» забезпечував необхідні глибини для судноплавства, розвивав причали, створював нові маршрути та співпрацював із місцевими громадами, що також створило нові робочі місця.

У компанії вважають, що цей досвід можна застосувати і в Києві, де річкове сполучення могло б доповнити наземний транспорт й забезпечити альтернативні маршрути між двома берегами Дніпра в умовах воєнних загроз.

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Довідково. Річкові трамваї курсували Києвом із 1961 до 1992 року. Вони сполучали Поштову площу з гирлом Десни та Нижніми Садами. Після припинення регулярних перевезень неодноразово з’являлися пропозиції відновити річковий пасажирський транспорт, але жодного разу реалізувати ці проєкти не вдавалося.

Що відомо про «Нібулон»?

«Нібулон» – одна з найбільших українських судноплавних та аграрних компаній, що належить родині Вадатурських. Компанія розвивала власний річковий флот і суднобудування на заводі в Миколаєві, який придбала у 2012 році. У 2019 році «Нібулон» ввів в експлуатацію плавучий кран Nibulon Max завдовжки 140 м – найбільше спеціалізоване кранове судно класу «річка-море», збудоване в Україні за роки незалежності.

На початку 2022 року флот компанії налічував 81 судно, зокрема буксири, баржі та плавучі крани, із сукупним дедвейтом 156,1 тис. тонн. У 2021 році «Нібулон» перевіз річками рекордні 4,15 млн тонн вантажів.

Повномасштабне вторгнення Росії суттєво змінило роботу компанії. Через близькість фронту зупинилися суднобудівний завод і головний термінал «Нібулону» в Миколаєві, а судноплавство Дніпром і Південним Бугом припинилося. Блокада миколаївського порту завдала компанії збитків на понад 500 млн доларів.

З другої половини 2022 року «Нібулон» почав переводити частину флоту на Дунай. Згодом, після скорочення перевезень українською ділянкою річки, компанія розширила діяльність на Верхній Дунай, зокрема в Болгарії, Сербії та Румунії.