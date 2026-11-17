Президент під час наради з українськими посадовцями, 17 листопада

Україна визначила пріоритети наступної зустрічі в Берліні з американськими та європейськими партнерами, а також форматів переговорів із Росією. Про це у вівторок, 17 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Готуємо обмін військовополонених: це була одна з найважливіших домовленостей тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі», – написав президент.

За його словами, Україна передасть США свої пропозиції щодо обміну та вже підтримує комунікацію через канали розвідки.

Зеленський зазначив, що Україна розраховує досягти результату найближчими тижнями. Водночас строки проведення обмінів залежатимуть від темпів роботи російської сторони та комунікації американської команди з Москвою.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Українські посадовці під час наради також обговорили звільнення цивільних заручників, яких досі утримує Росія. Деякі з них перебувають у полоні ще з часу до повномасштабного вторгнення, зазначив президент.

«Була доповідь щодо гуманітарної операції в Олешках і надання допомоги нашим громадянам, які були евакуйовані на підконтрольну територію. Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції. Наша команда буде обговорювати це з американськими посередниками», – ідеться в повідомленні.

Окрім того, Зеленський відзначив домовленість США з Росією щодо розширення тристороннього формату переговорів і залучення європейських представників. Ідеться, зокрема, про країни E5 – Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію та Польщу, а також Єврокомісію, Європейську раду і НАТО.

«Визначили порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями, які стосуються закінчення цієї війни, гарантування безпеки України і тривалого миру, спроможностей для відновлення України та подальшого розвитку. Затвердив завдання команді на наступні тижні», – підсумував президент.

Раніше повідомлялося, що спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують зустрітися з українськими та європейськими представниками у Берліні в четвер, 19 листопада. Ця зустріч відбудеться приблизно через тиждень після того, як Віткофф і Кушнер закликали Росію представити власні пропозиції щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі.

Нагадаємо, під час переговорів в Абу-Дабі 10 листопада російська сторона порушила питання перегляду системи європейської безпеки, зокрема повернення військ НАТО до позицій, які Альянс займав до розширення на схід у 1997 році.