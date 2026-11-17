Віткофф і Кушнер обговорять із Україною та Європою гарантії безпеки після війни

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують провести зустріч з українськими та європейськими представниками у Берліні в четвер, 19 листопада. Сторони мають обговорити гарантії безпеки для України та її післявоєнне економічне відновлення. Про це повідомляє Axios із посиланням на американського чиновника.

За словами співрозмовника видання, головна мета переговорів – напрацювати гарантії, які не дозволять Росії знову напасти на Україну. Крім того, учасники зустрічі планують обговорити відновлення української економіки після завершення війни.

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Переговори у Берліні відбудуться на тлі активізації дипломатичних контактів адміністрації Дональда Трампа з Києвом, європейськими столицями та Москвою. Американські представники регулярно спілкуються з українськими й європейськими колегами, паралельно ведучи переговори з російською стороною. Як зазначає Axios, зустріч у Німеччині та запланована поїздка Дональда Трампа до Китаю є частинами узгоджених дипломатичних зусиль Вашингтона.

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До китайської делегації разом із президентом США увійдуть держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і голова апарату Білого дому Стівен Міллер. За словами джерела видання, усі троє обізнані з перебігом переговорів щодо України.

Зустріч у Берліні відбудеться приблизно через тиждень після того, як Стів Віткофф і Джаред Кушнер закликали Росію представити власні пропозиції щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі. У Вашингтоні сподіваються, що паралельні переговори з різними сторонами допоможуть наблизити завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Росія передала США та НАТО так звані гарантії безпеки з вимогами не розширювати Альянс на схід і повернути його військову інфраструктуру до позицій станом на 1997 рік. Москва також вимагала не приймати Україну до НАТО та обмежити військову співпрацю Альянсу з країнами колишнього СРСР. Тоді США та НАТО відкинули ключові вимоги росії, наголосивши на праві держав самостійно обирати союзи та визначати власну політику безпеки. Під час переговорів в Абу-Дабі 10 листопада 2026 року російська сторона знову порушила питання перегляду системи європейської безпеки, зокрема повернення військ НАТО до позицій, які Альянс займав до розширення на схід у 1997 році.