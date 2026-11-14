Лідер РФ Владімір Путін зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом

Російські представники під час переговорів зі США та Україною в Абу-Дабі висунули вимоги щодо перегляду системи європейської безпеки. Частина з них майже дослівно повторює ультиматуми, які Москва висувала США та НАТО в грудні 2021 року. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на документ, отриманий від одного з учасників переговорів. Його справжність підтвердив інший співрозмовник видання.

Російський документ від 10 листопада є так званим non-paper – неофіційним дипломатичним документом, у якому сторона викладає свою переговорну позицію. У ньому російські чиновники дали зрозуміти, що розглядають період холодної війни та очолюваний Радянським Союзом Варшавський договір як модель післявоєнного устрою Європи.

Зокрема, Росія знову вимагає повернення військ НАТО на позиції, які Альянс займав до розширення на схід у 1997 році.

Також російська сторона вимагає:

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припинення падальшого розширення НАТО;

заборонити «будь-яку військову діяльність» Альянсу в Україні та інших країнах Східної Європи, Південного Кавказу й Центральної Азії;

відмову Франції та Великої Британії використовувати власну ядерну зброю для захисту інших європейських країн;

припинення військової допомоги Україні, зокрема постачання будь-якої західної зброї, військової техніки та продукції.

Крім того, Росія погодиться на вступ України до Європейського Союзу лише за умови, що Україна не братиме участі у спільній оборонній політиці блоку.

У переговорах в Абу-Дабі також брав участь головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич. За даними видання, він жваво спілкувався з російськими чиновниками, спонукаючи росіян пояснити свої занепокоєння щодо Європи.

Неназваний американський чиновник заявив, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нагадали російській стороні, що з грудня 2021 року, коли Москва вимагала укласти новий договір про обмеження військової діяльності НАТО у Східній та Центральній Європі, багато що змінилося.

За словами чиновника, американці закликали росіян дивитися в майбутнє. Водночас посланці Дональда Трампа готові розглядати нові пропозиції Москви, якщо вони передбачатимуть конкретні кроки Росії для зниження напруженості.

NYT зауважує, що вимога повернути війська НАТО на позиції 1997 року фактично передбачає їхнє відведення з країн Центральної та Східної Європи, які приєдналися до Альянсу пізніше. Такий крок послабив би здатність захищатися найбільш вразливих членів НАТО, зокрема Польщі та країн Балтії – Естонії, Латвії й Литви.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 12 листопада, що «прийняття умов Росії означатиме пряму загрозу безпеці Польщі».

«Очевидно, що вони неприйнятні не лише для України, але й, передусім, для Європи, і, безумовно, для таких країн, як Польща», – сказав Туск.

Викладені в документі вимоги є «стартовою позицією» Москви, російські представники припускали можливість поступок із боку Путіна.

Нагадаємо, 13 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що представники США вперше запитали Україну, чи погодиться вона відмовитися від Донбасу в обмін на вступ до НАТО. За словами президента, якщо США та країни НАТО підтвердять таку пропозицію, він готовий винести це питання на всеукраїнський референдум. Водночас Україна ніколи не визнаватиме окуповані території російськими.