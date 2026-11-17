Сили оборони застосували для ударів по Кримському мосту ракети виробництва компанії Destinus

Для ураження Кримського мосту Сили оборони застосували ракети-дрони «Рута», вироблені на потужностях компанії Destinus в іспанському Мадриді. Про це у вівторок, 17 листопада, повідомила іспанська щоденна газета ABC.

Компанія Destinus повідомила, що Сили оборони два дні поспіль застосовували ракети «Рута» для атаки на Кримський міст. 16 листопада ці ракети пошкодили верхню несучу конструкцію мосту, а 17 листопада внаслідок влучання ще сімох ракет «Рута» обвалився один із його прольотів. Для придушення російської протиповітряної оборони застосували дрони Da Vinci.

«Сили оборони України вже неодноразово успішно використовували “Рута”, зокрема й проти мостів, які використовують російські військові. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Сили оборони України в їхній боротьбі за захист України та Європи, і відзначаємо їхню відданість справі, мужність і професіоналізм», – заявили у компанії Destinus.

Аерокосмічну компанію Destinus заснував у Швейцарії російський фізик Міхаіл Кокорич, який у 2022 році засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та відмовився від російського громадянства. Спочатку компанія планувала виробляти БпЛА для цивільного застосування, однак у 2022 році Destinus зосередилася на виробництві військових безпілотників, автономних систем на базі штучного інтелекту та недорогих крилатих ракет.

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Російський фізик та підприємець Міхаіл Кокорич

Destinus має спільні з Україною оборонні проєкти, а один із її співзасновників – колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк (2016–2018). Зокрема, компанія спільно з українським оборонним кластером Brave1 розробляє одну з версій ракет «Рута» Block 2.

Щоб мати змогу експлуатувати та експортувати оборонну продукцію, Destinus перенесла свою штаб-квартиру зі Швейцарії до Нідерландів. Також компанія має інженерні та виробничі потужності в Німеччині, Франції та Іспанії.

«Рута» – реактивний дрон, який за конструкцією нагадує традиційну крилату ракету. Він призначений для ударних і розвідувальних місій. «Рута» здатна летіти зі швидкістю до 800 км/год, що значно ускладнює її перехоплення мобільними вогневими групами та унеможливлює збиття гелікоптерами. Ракета може здійснювати політ на малій висоті з урахуванням рельєфу місцевості. Також «Рута» здатна працювати в умовах радіоелектронної боротьби (РЕБ) та без доступу до сигналів GPS/ГЛОНАСС.

Destinus представляє три версії «Рути»:

Block 1 – базова версія з дальністю польоту понад 300 км і корисним навантаженням до 150 кг.

– базова версія з дальністю польоту понад 300 км і корисним навантаженням до 150 кг. Block 2 – модифікація з дальністю польоту понад 700 км і корисним навантаженням до 250 кг. Її розробляють за підтримки українського оборонного кластера Brave1, а льотні випробування проводять в Україні.

– модифікація з дальністю польоту понад 700 км і корисним навантаженням до 250 кг. Її розробляють за підтримки українського оборонного кластера Brave1, а льотні випробування проводять в Україні. Block 3 – далекобійна версія з дальністю польоту до 2000 км і корисним навантаженням 250 кг. Її розробка триває, початок льотних випробувань запланований на 2027 рік.

Нагадаємо, Сили оборони два дні поспіль завдавали ударів по Кримському мосту. Атака 17 листопада повністю знищила одну з арок та автомобільний проліт мосту.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що операція з ураження Кримського мосту тривала кілька тижнів і була реалізована у сім етапів. У межах операції Сили оборони застосували 11 видів озброєння – ракети та дрони. Частину засобів ураження використали для знищення російської ППО та РЛС, решту – для ударів безпосередньо по переправі.

Детальніше про те, як будували Кримський міст, ZAXID.NET розповів у матеріалі «Кінець «дива» Путіна».