Суд арештував вилучені в посадовця гроші

Правоохоронці викрили директора комунального підприємства в Луцьку, який вимагав у підлеглих частину виплачених їм премій. Під час обшуків вдома у підозрюваного знайшли понад 22 млн грн готівки. Про це у вівторок, 17 листопада, повідомили пресслужби СБУ та прокуратури області.

За даними слідства, директор зобов’язав працівників повертати йому частину преміальних виплат, нарахованих за серпень і вересень 2026 року. У разі відмови погрожував позбавити їх будь-яких премій у майбутньому.

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«Упродовж серпня–жовтня цього року правоохоронці задокументували факти отримання зловмисником 250 тис. грн неправомірної вигоди», – повідомляє СБУ.

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Як йдеться в ухвалі Волинського апеляційного суду, підозрюваний – керівник комунального підприємства обласної ради «Волинський обласний центр служби крові» Юрій Кременець. Нині він перебуває під вартою, але може вийти під заставу в розмірі 266 240 грн. Також суд відсторонив його від посади.

Фото Юрія Кременця

Під час обшуків вдома у директора підприємства вилучили 210 тис. доларів, 240 тис. євро та 850 тис. грн. Тобто понад 22 млн грн у гривневому еквіваленті. За клопотанням слідчих на гроші наклали арешт.

Юрію Кременцю оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням). Йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.