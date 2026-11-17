«Газпром нафтохім Салават» – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії

У ніч на вівторок, 17 листопада, безпілотники атакували нафтопереробний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Республіці Башкортостан. Після вибухів на території підприємства виникла масштабна пожежа. Про це повідомили OSINT-пабліки Exilenova+ та ASTRA.

За інформацією місцевих жителів, вночі у місті Салават було чути вибухи, а над промисловою територією здійнялося зарево від пожежі. Його, за повідомленнями очевидців, було видно навіть із сусіднього Стерлітамака.

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За попередніми даними, під удар міг потрапити один із виробничих об'єктів підприємства «Газпром нафтохім Салават». Водночас точні масштаби пошкоджень наразі невідомі. Після атаки жителі Салавата, за повідомленнями місцевих джерел, почали масово прямувати на автозаправні станції, щоб запастися пальним.

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Чим важливий завод «Газпром нафтохім Салават»

«Газпром нафтохім Салават» – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство входить до групи «Газпром» і було засноване у 1948 році. Раніше воно мало назву «Салаватнефтеоргсинтез». До структури комплексу входять нафтопереробний і газохімічний заводи, а також підприємство «Мономер». Загалом він випускає понад 150 видів продукції, зокрема бензин, дизельне паливо, гас, мазут, поліетилен, полістирол, аміак, карбамід, пластифікатори та бутилові спирти.

Комплекс забезпечує великотоннажне виробництво нафтопродуктів і хімічної сировини для інших російських підприємств. Зокрема, паливна продукція використовується для забезпечення загальної паливної інфраструктури Росії, що має значення і для військової логістики.

Нафтохімічна продукція заводу, зокрема полімери та пластифікатори, застосовується у різних галузях промисловості, включно з виробництвом матеріалів і компонентів для оборонного сектору.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада українські безпілотники атакували дві нафтобази в російському місті Азов Ростовської області. Після ударів на обох об’єктах виникли пожежі.