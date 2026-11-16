В ніч на 16 листопада дрони атакували Ростовіську область Росії

У ніч на понеділок, 16 листопада, у Ростовській області Росії після атаки дронів виникли пожежі в районі двох нафтобаз. Атаку на регіон підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

За словами Юрія Слюсара, під атаку потрапили чотири «виробничі об’єкти», розташовані в місті Азов. Внаслідок атаки там виникли пожежі. Також Юрій Слюсар заявив про трьох постраждалих.

Російський телеграм-канал Astra зауважив, що влада оголосила повітряну тривогу близько опівночі, однак вибухи в регіоні почали лунати раніше. Аналітики Astra, дослідивши відео наслідків атак, встановили, що пожежі виникли в районі двох розташованих поруч нафтобаз – «Флеш Енерджі» та «Південь-Імпекс».

На сайті «Флеш Енерджі» зазначено, що нафтобаза призначена для приймання, зберігання та видачі нафтопродуктів різних марок. Вона має 10 резервуарів загальним обсягом понад 6 500 м³. «Південь-Імпекс» спеціалізується на торгівлі та зберіганні твердого, рідкого та газоподібного палива, а також подібними продуктами. Крім того, в Азові виникла пожежа на газорозподільній станції.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, в ніч на 15 листопада Сили оборони України атакували на території Росії завод із виробництва гелікоптерів, а також нафтопереробний і нафтохімічний заводи.