Внаслідок атаки на військовий аеродром сталася вторинна детонація авіабомб

У ніч на неділю, 15 листопада, Сили оборони України уразили на території Росії завод з виробництва вертольотів, а також НПЗ та нафтохімічний завод. Інформацію про ураження обʼєктів підтвердили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ. Згодом там також підтвердили удари по військовому аеродрому в Астраханській області.

За даними Генштабу, під атаку дронів потрапив машинобудівний завод «Моноліт» у Трубчевську Брянської області. Місто розташоване за близько 25 км від кордону з Сумською областю.

Під атаку потрапив машинобудівний завод у Брянській області

«Підприємство спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів, а також виготовляє запчастини й компоненти та займається металообробкою», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

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Крім того, Сили оборони вдарили по єдиній установці первинного перероблення ЕЛОУ-АВТ-7 на нафтопереробному заводі «ТАІФ-НК», розташованому у Ніжнєкамську в російській республіці Татарстан. На території заводу зайнялася пожежа.

Зазначається, що НПЗ має надзвичайно високу глибину переробки нафти у понад 95% та переробляє важку високосірчисту нафту й газовий конденсат. Продукція «ТАІФ-НК» йде як на паливо, так і на сировину для військових потреб.

У пресслужбі Генштабу додали, що «ТАІФ-НК» став не єдиною ціллю в Ніжнєкамську. Зокрема, там підтвердили ураження одного з найбільших нафтохімічних заводів Європи – «Ніжнєкамськнєфтєхім». Раніше очевидці повідомили про вибухи та кілька масштабних осередків пожеж на території заводу.

«Саме тут випускають синтетичні каучуки, синтетичний поліізопрен, бутилові каучуки та пластики — лише синтетичних каучуків завод продає на десятки мільярдів рублів щороку. На перший погляд – мирна хімія. Насправді без цієї продукції не обходиться жодна армія: з синтетичного каучуку роблять шини для військових вантажівок, бронетехніки та літаків, ущільнювачі, шланги й гумотехнічні вироби для техніки. А окремі види синтетичних каучуків стають зв'язувальною основою твердого ракетного палива, на якому літають і балістичні “Іскандери”», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Доповнено 14:15. У пресслужбі Генштабу повідомили про ураження аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області Росії. Аеродром розташований за близько 650 км від лінії фронту та є базою для одного з основних російських центрів випробування нової військової авіаційної техніки – 929-го державного льотно-випробувального центру.

«Саме тут “обкатують” новітні літаки й ракети, перш ніж відправити їх на війну проти України. Крім того, “Ахтубінськ” використовують для базування Су-34, які скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

За даними українських військових, дрони атакували два місця, звідки росіяни підіймають свою авіацію та безпілотники. Після ураження зафіксували вторинну детонацію на складі з комплектами до авіаційних керованих ракет. На відео, оприлюднених очевидцями, видно загоряння та вибухи боєприпасів в районі аеродрому.

«Також наші воїни поцілили в рухомий радіовисотомір ПРВ-13. Важливий для аеродрому комплекс, призначений для вимірювання висоти польоту повітряних об'єктів та визначення їхніх координат», – повідомили у пресслужбі Генштабу

Зазначимо, окрім заводів, дрони атакували логістичну та енергетичну інфраструктуру Росії. Зокрема, у Ростовській області БпЛА зруйнували міст на резервному шляху до Маріуполя, а також знеструмили залізницю в Таганрозі.

Також Сили оборони атакували уразили дронопорт «Цимбулова» в Орловській області Росії. Там зберігають, готують та запускають ударні дрони по Україні.