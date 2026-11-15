На заводі зайнялася масштабна пожежа

У ніч на неділю, 15 листопада, дрони масовано атакували Ніжнєкамськ, розташований у російській республіці Татарстан. Під удар потрапив найбільший у Росії та один з найбільших в Європі центр нафтохімічної промисловості «Ніжнєкамськнєфтєхім», там зайнялась масштабна пожежа. Крім того, дрони вдарили по транспортній та енергетичній інфраструктурі у Ростовській області.

Очевидці поширили фото та відео, на яких видно кілька осередків масштабної пожежі на території заводу в Ніжнєкамську. За даними Astra та Exilenova+, під удар потрапило нафтохімічне підприємство «Ніжнєкамськнєфтєхім».

Зазначимо, завод є одним із найбільших нафтохімічних комплексів у Європі. «Ніжнєкамськнєфтєхім» входить до холдингу «СІБУР» і виробляє каучуки, пластики та етилен. Продукцію заводу використовує російська армія.

Крім того, у ніч на 15 листопада вибухи лунали у Ростовській області Росії. Дрони атакували міст та дві електростанції в Таганрозі, повідомив губернатор області Юрія Слюсарь.

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За даними російського чиновника, атака пошкодила дорожнє полотно на трасі Р-280 у двох місцях та пʼять автомобілів, рух дорогою перекрили. За даними Exilenova+, під атаку потрапив Мєлєнтьєвський міст у Ростовській області, який сполучає Ніколаєвку та Андрєєво-Мєлєнтьєво.

Зазначається, що через цей міст проходить обʼїзний шлях у напрямку тимчасово окупованого Маріуполя, який росіяни використовують після пошкодження Натальєвського мосту. На фото, оприлюднених очевидцями, видно сильні пошкодження російського мосту.

Наслідки атаки на міст у Ростовській області

Крім того, ушкоджень зазнали електропідстанція, що живить залізницю та станція у кварталі Шубін. Рух залізницею зупинили.

Нагадаємо, 13 листопада дрони вдарили по низці обʼєктів у Самарській, Ростовській та Волгоградській областях Росії. Серед атакованих обʼєктів – лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара», виробничі приміщення та склад, а також нафтопереробний завод.