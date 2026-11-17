17 листопада повітряну тривогу у Хмельницькому районі оголошували двічі

У вівторок, 17 листопада, росіяни завдали удару по житловому будинку в Хмельницькому. Інформації про постраждалих наразі немає. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Унаслідок удару виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. На місці працюють усі необхідні служби. Інформації про постраждалих не надходило», – зазначив Сергій Тюрін.

Додамо, що 17 листопада повітряну тривогу у Хмельницькому районі оголошували двічі: з 04:57 до 06:01, а також з 06:37 до 10:25.

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