«НоваПей Інвест» купила БТА Банк

Група компаній Nova, до складу якої входить «Нова пошта», завершила угоду з придбання АТ «БТА Банк». Тепер компанія планує інтегрувати банк із платіжною системою NovaPay та підготувати його до роботи під новим брендом – NovaBank. Про це повідомила пресслужба групи Nova у вівторок, 16 листопада.

Nova планує поєднати можливості БТА Банку та технології NovaPay, щоб розширити фінансові послуги для людей і бізнесу. Спочатку клієнти зможуть користуватися ними онлайн, а згодом компанія планує відкрити й фізичні банківські відділення. У компанії наголосили, що зміна власника та подальша інтеграція не вплинуть на умови обслуговування нинішніх клієнтів БТА Банку. Усі чинні договори та зобов’язання залишатимуться дійсними.

У Nova вважають, що NovaBank зробить банківські послуги доступнішими для жителів громад, де немає банківських відділень або сучасних цифрових сервісів. Це також допоможе малому бізнесу та людям, які наразі мають обмежений доступ до банківських послуг.

Що відомо про придбання БТА Банку?

23 жовтня компанія «НоваПей Інвест» повідомила Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір придбати 100% акцій БТА Банку. Йдеться про 20 млн простих іменних акцій. Паралельно компанія подала відповідні документи до Національного банку України.

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12 листопада Нацбанк погодив Володимиру Поперешнюку та Вячеславу Климову спільне набуття 100% статутного капіталу АТ «БТА Банк» через компанії групи Nova.