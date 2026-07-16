Співвласники «Нової пошти» планують купити «БТА Банк»

До Антимонопольного комітету надійшла заява від ТОВ «НоваПей Інвест» з проханням на дозвіл набути контроль над «БТА Банк». Як зауважує NV, із заявою про надання АМКУ попередніх висновків «НоваПей Інвест» звернулася 24 червня.

NV з посиланням на «Інтерфакс-Україна» пише, що компанію ТОВ «НоваПей Інвест» створили у квітні 2026 року співвласники групи NOVA та «Нової пошти» Вячеслав Клімов і Володимир Поперешнюк разом із головою наглядової ради Тарасом Кириченком. Всі співвласники мають по 33,3% у статутному капіталі компанії.

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За даними Нацбанку, «БТА Банк» станом на початок 2026 року на 100% належав громадянину Казахстану Кенесу Ракішеву. На 1 травня 2026 року банк був найменшим серед 58 платоспроможних банків України за розміром активів – 296,04 млн грн. Станом на початок травня 2026 року капітал «БТА Банку» становив 204,3 млн грн, а обсяг вкладень в ОВДП – 170,2 млн грн. За підсумками січня-квітня 2026 року фінустанова зазнала 7,1 млн грн збитків.

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Про намір вийти на банківський ринок засновники групи NOVA, яка вже представлена у фінансовому секторі компанією NovaPay, оголосили у березні 2026 року. У червні стало відомо, що NOVA підписала з «БТА Банком» меморандум щодо придбання фінустанови. Після завершення угоди, яке заплановане на серпень 2026 року, на її основі планують створити банк фінансової інклюзії.