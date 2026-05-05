Національний банк оштрафував на 8 млн грн ТОВ «НоваПей» – фінансовий сервіс групи компаній «Нова Пошта» через порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг і захисту прав споживачів.

За що оштрафували NovaPay?

Рішення про штраф НБУ ухвалив у понеділок, 4 травня. Причиною стали результати планової перевірки, яку регулятор проводив у вересні–листопаді 2025 року. Зокрема, НБУ встановив порушення у сфері платіжного законодавства, споживчого кредитування, а також окремих нормативних вимог щодо касових операцій, відкриття рахунків, захисту платіжних даних і стандартів договорів із клієнтами.

Загальну суму штрафу поділили на дві частини:

майже 4,9 млн грн – за порушення у платіжних операціях, касовій дисципліні та захисті інформації;

3,1 млн грн – за недотримання правил у сфері платіжних послуг, кредитування та взаємодії зі споживачами.

Компанія має сплатити штраф упродовж 14 днів після отримання рішення. Також НБУ зобов’язав NovaPay усунути всі виявлені порушення та привести роботу у відповідність до регуляторних вимог до 25 червня 2026 року.

Як пише Forbes Ukraine, у NovaPay підтвердили факт штрафу та заявили, що не будуть його оскаржувати. Водночас наголосили, що зауваження регулятора стосувалися переважно платіжних процесів, і більшість вимог уже виконано. Також у компанії зазначили, що ситуація не вплинула на гроші клієнтів і стабільність сервісів.

Зауважимо, що NovaPay є фінансовим сервісом у складі групи «Нова Пошта», яка працює понад 12 років і надає платіжні послуги онлайн та офлайн у тисячах відділень по Україні.

У 2023 році компанія отримала розширену ліцензію НБУ та стала першою небанківською установою в Україні, якій дозволено відкривати рахунки, випускати платіжні та кредитні картки, а також надавати еквайринг і перекази.

У 2025 році NovaPay зафіксувала зниження чистого прибутку на 21,2% до 2,6 млрд грн, попри зростання виторгу до понад 10 млрд грн і збільшення активів на 26%.