Національна комісіяз цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила компанії «Нова пошта» розмістити два нові випуски облігацій серій G та H на загальну суму 2 млрд грн (по 1 млрд грн для кожної серії). Про це повідомив «Інтерфакс-Україна».

Згідно з даними регулятора, розміщення буде приватним, а номінал однієї облігації становитиме 1000 грн, як вказано в системі розкриття інформації SMIDA.

Кошти від випуску витратять на розвиток інфраструктури компанії: 35% – на розширення термінальної мережі, 30% – на BDF-контейнери та автотранспорт, 20% – на тару для посилок, а 15% – на вдосконалення ІТ-систем.

Сучасне міське житло дедалі частіше проєктують не як окремий будинок, а як частину ширшого простору: з урахуванням пішохідних маршрутів, громадських зон, характеру району. У Львові це помітно на прикладі Big Ben – житлового комплексу від РІЕЛ, який добре вписується в міський ландшафт і пропонує більш цілісний підхід до організації житлового середовища.

Основним видом діяльності компанії залишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лідером експрес-доставки Україною. Її кінцевими бенефіціарними власниками є Володимир Поперешнюк та В’ячеслав Климов.

У січні 2025 року «Нова пошта» погасила облігації серії D на 800 млн грн, випущені у квітні 2023 року. Раніше, у 2020–2024 роках, компанія успішно погасила ще три випуски облігацій на загальну суму 1,8 млрд грн.

Корпоративні облігації NovaPay, яка входить до групи компаній «Нова пошта» (Nova), можна придбати у її власному застосунку. Мінімальна сума угоди від 1000 грн, а дохідність обіцяють до 19%.

Корпоративні облігації – це боргові цінні папери, які випускають приватні компанії або банки для залучення фінансування.