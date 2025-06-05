Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію «Нова девелоп», що є частиною групи Nova Володимира Поперешнюка та Вячеслава Климова, та інвестфонд львівського будівельного холдингу Globus Володимира Феника на 1,687 млн грн. Про це йдеться у рішенні комітету від 5 червня. Підстава – порушення конкуренції під час придбання логістичної компанії «Бест логістик груп» зі Львова.

АМКУ наклав штраф 643,66 тис. грн на «Нова девелоп» після того, як компанія незаконно отримала контроль над активами логістичної компанії «Бест логістик груп», придбавши їх без необхідного дозволу комітету, йдеться в поясненні регулятора.

Після накладення штрафу «Нова девелоп» отримала необхідний дозвіл, і угода була затверджена.

Також у цій справі на 1,043 млн грн був оштрафований «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Магістрат інвест» за набуття контролю над часткою «Бест логістик груп», що дозволяє йому мати більше 50% голосів у керівному органі цієї компанії. Компанія зробила це без отримання попереднього дозволу від АМКУ, що є обов’язковим для таких операцій. Опісля АМКУ теж надав фонду дозвіл на угоду.

Як раніше писав ZAXID.NET, ТОВ «Нова девелоп» з Сокільників біля Львова є правонаступницею ТОВ «Бест Логістик Груп», що входило до львівського девелоперського холдингу Globus і займалася будівництвом.

Зокрема, «Бест Логістик Груп» і «Нова пошта» збудували у 2019 році сортувальний термінал «Нової пошти» у Львові. Перша компанія відповідала за зведення будівлі, друга – за обладнання. Після укладання договору купівлі-продажу «Нова пошта» стала власником терміналу, який раніше орендувала.

Будівельний холдинг Globus на своєму сайті зазначав, що є стратегічним партнером «Нової пошти».

Згідно з даними YouControl, 50% компанії «Нова девелоп» належить товариству «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Магістрат інвест» львів’янина Володимира Феника. Ще 40% – АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фрімонт». Ще 10% компанії належить івано-франківській підприємиці Галині Мохнаткіній. Володимир Феник, який також є співзасновником низки будівельних компаній, що входять до холдингу Globus.

Власницею інвестиційного фонду «Фрімонт» є львівська підприємниця Ірина Ярмус. Вона також має стосунок до львівської бізнесової родини Керницьких.