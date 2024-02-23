Раніше забудовник звів сортувальний термінал для «Нової пошти» у Львові

Антимонопольний комітет України у четвер, 22 лютого, дозволив логістичному оператору ТОВ «Нова пошта», що входить в групу компаній Nova, придбати частку у понад 50% у ТОВ «Нова девелоп», що зареєстроване у Сокільниках біля Львова.

ТОВ «Нова девелоп» зареєстроване менше року тому. Серед видів економічної діяльності, якими займається компанія, є надання в оренду та експлуатацію нерухомого майна, виробництво будматеріалів та будівництво.

Компанія є правонаступницею ТОВ «Бест Логістик Груп», що входила у девелоперський холдинг Globus і займалася будівництвом. Зокрема, «Бест Логістик Груп» і «Нова пошта» збудували у 2019 році сортувальний термінал «Нової пошти» у Львові. Перша компанія відповідала за зведення будівлі, друга – за обладнання. Після укладання договору купівлі-продажу «Нова пошта» стане власником терміналу, що раніше орендувала.

Девелоперський холдинг Globus на своєму сайті зазначає, що є стратегічним партнером «Нової пошти».

Бенефіціаром «Нова девелоп» через корпоративний венчурний інвестфонд «Магістрат інвест» є Володимир Феник, який також є співзасновником низки будівельних компаній, що входять до холдингу Globus. Холдинг заснований у Львові у 2016 році і займається будівництвом житла преміум і комфорт-класу, логістичних терміналів, бізнес-центрів тощо.