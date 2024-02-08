Висота проектованого адмінцентру становитиме 13 поверхів, однак цю поверховість ще узгоджують із Державіаслужбою

На території колишнього мотозаводу у Львові збудуть багатоповерхову адмінбуділю з підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у середу, 7 лютого.

Судячи з оприлюднених візуалізацій, ідеться про будівництво 13-поверхового бізнес-центру на вул. Городоцькій, 174. При цьому, наявні виробничі будівлі колишнього мотозаводу демонтують. Як повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, управління архітектури очікує на висновок Державіаслужби щодо висотності будівлі, аби видати містобудівні умови та обмеження з відповідними показниками. Крім цього, забудовник має погодити паспорт опорядження фасаду, адже за проектом весь фасад будинку буде суцільно засклений і затонований.

Замовником будівництва є ТзОВ «Тигрове око», яке ініціювало та профінансувало розроблення детального плану в районі колишнього мотозаводу. У липні 2021 року Львівська міськрада затвердила детальний план території, що передбачає поступову забудову території мотозаводу. Згодом компанія «Тигрове око» отримала МУО на будівництво багатофункційного комплексу з апарт-готелем і торговими приміщеннями на вул. Городоцькій, 182.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Тигрове Око» зареєстроване у 1998 році Львові на вул. Городоцькій, 182 і займається оптовою торгівлею. Власником компанії є львівський підприємець Василь Лакуста.

Зазначимо, що на вул. Городоцькій у 1940-х роках заснували Львівський велосипедний завод, який відкрили на базі Lwowski zakład Metal. Спершу тут виготовляли велосипеди за німецькими зразками та мопеди. У 1990-х мотозавод повністю припинив виробництво. Зараз приміщення на його колишній території орендують різні підприємці.