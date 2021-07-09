Територію колишнього мотозаводу на вул. Городоцькій перетворять на багатофункційний комплекс із житлом, готелем та офісами

На колишній території львівського мотозаводу на вул. Городоцькій планують збудувати офісно-готельний комплекс із житлом та комерційними приміщеннями. Відповідний детальний план території затвердили депутати Львівської міськради на засіданні у п’ятницю, 9 липня.

Детальний план території охоплює площу 19,9 га, що обмежена вул. Городоцькою, Гречаною, а також залізничними коліями. Половину території займають склади колишнього мотозаводу, а на решті території розташований хлібзавод та меблева фабрика «Карпати». Під забудову планується лише 1,4 га від загальної площі, а решта території залишиться без змін.

Площа ділянки детального плану території

За детальним планом, на території 1,2 га пропонують збудувати офісно-готельний комплекс із житловими і комерційними приміщеннями. Середня висота будинків становитиме 7 поверхів, а найвища будівля сягатиме 14 поверхів. Зі сторони вул. Грузинської планують збудувати два 4-поверхові житлові будинки на 45 квартир. ДПТ також передбачає будівництво шумозахисних екранів зі сторони залізничних колій та наземних і підземних паркінгів.

У 2004 році Львівська міська рада продала земельну ділянку на вул. Городоцькій, 182 ТзОВ «Тигрове око». Ця ж компанія фінансувала розроблення детального плану в районі мотозаводу. Однак будувати багатофункційний комплекс на території мотозаводу планує ТзОВ «Західні будівельні інвестиції».

18 червня колектив підприємців, що працюють на території мотозаводу, уклали меморандум із забудовником про співфінансування ремонту вул. Гречаної та врахування інтересів інших власників земельних ділянок на території мотозаводу. Щоб почати будівництво, забудовник має отримати від виконкому міської ради містобудівні умови та обмеження.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Західні будівельні інвестиції» зареєстрована у Львові на вул. Перфецького, 6. Власниками компанії є львів’яни Петро Федишин та Любомира Була. Ця ж компанія будує дві багатоповерхівки на вул. Перфецького.

Зазначимо, що на вул. Городоцькій у 1940-х роках заснували Львівський велосипедний завод, який відкрили на базі Lwowski zakład Metal. Спершу тут виготовляли велосипеди за німецькими зразками та мопеди. У 1990-х мотозавод повністю припинив виробництво.