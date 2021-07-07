На вул. Щурата планують збудувати масштабний житловий комплекс

Архітектурне бюро «Проектна майстерня Бєляєвих» відмовилась співпрацювати з забудовником, який планує збудувати новий масштабний житловий комплекс на околиці Львова. Проектна компанія виграла архітектурний конкурс, однак через розбіжності з забудовником, що стосуються планувальних рішень помешкань, відмовилась від співпраці.

У 2019 році «ЖБК «Північна околиця» отримала в оренду від Львівської міськради ділянку площею 2,7 га для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. 12 лютого виконком Львівської міськради погодив містобудівні умови та обмеження на будівництво забудову цієї ділянки, а на найкращий проект ЖК оголосили архітектурний конкурс.

17 червня журі визначило переможця конкурсу – «Проектну майстерню Бєляєвих». За концепцією архітекторів на вул. Щурата мали б побудувати масштабний житловий комплекс із вбудованими приміщеннями для комерції, спортмайданчиками, дитсадком та підземним паркінгом. Висота будинків, за проектом, мала б сягати до 16 поверхів.

Однак у середу, 7 липня, у «Проектній майстерні Бєляєвих» повідомили, що не продовжуватиме роботу над проектом ЖК на вул. Студинського – Щурата.

«Нещодавно ми перемогли в конкурсі на кращу концепцію загосподарювання цієї ділянки, але через суттєві розбіжності у поглядах із замовником на те, якими мають бути планувальні рішення помешкань, не готові продовжувати проектування. Закликаємо усіх, хто готуватиме і проводитиме схожі, "девелоперські" конкурси в майбутньому, максимально чітко прописувати справді суттєві вимоги, насамперед, щодо мінімально-прийнятного обсягу площі на продаж і бажаних параметрів помешкань», – повідомили у проектній майстерні.

У компанії ZAXID.NET відмовились уточнити, які саме розбіжності стали причиною припинення співпраці. Також не відомо, чи не відмовиться сам забудовник використовувати проект «Проектної майстерні Бєляєвих» для будівництва свого ЖК.

Раніше головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповідав ZAXID.NET, що на цій території передбачено 50 тис. м² житлової площі, 4200 м² комерційних приміщень та дитячий садок на 1000 м².

Зазначимо, що через позов Галицької окружної прокуратури Господарський суд Львівської області заборонив Обслуговуючому ЖБК «Північна околиця» виконувати будь-які роботи на вул. Щурата. Прокуратура вважає, що земельну ділянку в оренду ЖБК передали незаконно.

ЖБК «Північна околиця» заснували у 2018 році. Його керівником є Олександр Білан. «Проектна майстерня Бєляєвих» на чолі з архітекторами Андрієм, Тарасом та Оксаною Бєляєвими заснована у 2014 році. Компанія спроектувала низку ЖК у Львові, зокрема «Княжий Хол» на вул. Городоцькій, 64, Villa Magnolia та Hygge на вул. Пасічній.