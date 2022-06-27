Поверховість багатофункційного комплексу коливатиметься від 4 до 8 поверхів

На колишній території мотозаводу на вул. Городоцькій, 182 у Львові збудують багатофункційний комплекс із апарт-готелем і торговими приміщеннями та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження на будівництво затвердили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у понеділок, 27 червня.

Йдеться про забудову двох ділянок загальною площею 0,2 га на колишній території львівського мотозаводу, що призначені під будівництво офісів та адміністративних будівель. Поверховість будинків коливатиметься від 4 до 8 поверхів.

Заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач під час засідання виконкому повідомив, що забудовник має попередню домовленість про розміщення у комплексі готелю французької мережі Louvre Hotel Group.

Будівництво вестимуть ТзОВ «Партнер – Капітал Буд» та ТзОВ «Тигрове Око». У 2004 році Львівська міська рада продала земельну ділянку на вул. Городоцькій, 182 компанії «Тигрове око», яка згодом профінансувала розроблення детального плану в районі мотозаводу. У липні торік Львівська міськрада затвердила детальний план території, що передбачає поступову забудову території мотозаводу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Тигрове Око» зареєстроване у Львові за адресою будівництва і займається оптовою торгівлею. Власником компанії є львівський підприємець Василь Лакуста.

ТзОВ «Партнер – Капітал Буд» зареєстроване у Львові на вул. Щирецькій та займається будівництвом. Власниками компанії є Любомира Була, Борис Стадник та Назар Буский. Любомира Була також володіє ТзОВ «Західні будівельні інвестиції», що будує дві багатоповерхівки на вул. Перфецького у Львові.

Зазначимо, що на вул. Городоцькій у 1940-х роках заснували Львівський велосипедний завод, який відкрили на базі Lwowski zakład Metal. Спершу тут виготовляли велосипеди за німецькими зразками та мопеди. У 1990-х мотозавод повністю припинив виробництво. Зараз приміщення на його колишній території орендують різні підприємці.