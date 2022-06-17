Resident Development

Люди ж прагнуть нової комфортної оселі. Їм не потрібне дешеве житло. Вони хочуть комфорту за адекватну ціну з якісною соціальною сферою навколо, заявили представники будівельної компанії Resident Development.

Уже почалися зміни, наголошують в заяві будівельної компанії Resident Development. Ще до війни на ринок будівництва вийшли нові цікаві пропозиції. Ринок із класу «економ» перейшов у клас «комфорт». Люди почали звертати увагу не лише на інфраструктуру, а й на внутрішнє середовище в будинках. Відтак будівельники, девелопери та архітектори почали експериментувати до війни із цікавішими проєктами і не боялися в них вкладати.

Окрім того, повідомили в Resident Development, усім варто під час проєктування передбачати суттєві зміни щодо безпеки. А це рішення, які будуть гарантувати спокій майбутніх мешканців будинків. Зокрема, укриття мають передбачати комфортне перебування (до прикладу, санвузли, питну воду, відкидні лавки тощо). Забудовникам також варто переглянути ще раз усю безпекову концепцію роботи. Наприклад, самим, без наказів, збільшити товщину стін у підземних паркінгах та зміцнити перекриття таких укриттів.

Після досліджень ринку та опитувань, проведених в останні три воєнні місяці, фахівці Resident Development дійшли висновку, що треба давати людям комфортне житло за адекватну ціну, в яку входить соціальна інфраструктура. Забудовники мають розділяти навантаження із містом. Не потрібно, до прикладу, чекати, допоки Львів збудує школу у районі будівництва. Треба і самим долучатися. Покращувати де тільки можна інфраструктуру за рахунок своїх коштів. Адже забудовники це роблять для громади міста. Для тих мешканців, які є клієнтами. Водночас уже на стадії проєкту треба показати якісну концепцію. Адже ми живемо в європейському місті, наша архітектура не є найпростішою. І Львів не має отримувати усе найдешевше. Бо планка міста в архітектурному плані висока ще до початку будівельних робіт.