Переселенці зможуть проконсультуватись щодо пошуку житла, роботи та інших питань

У Львові створили офіс для надання послуг переселенцям. Він запрацював у Личаківській районній адміністрації на вул. Костя Левицького, 67. Мешканці з інших регіонів, які зараз проживають у Львові, зможуть звернутися туди для вирішення будь-яких питань в одному місці.

«Об’єднали усі послуги для переселенців в один офіс. Тут вам допоможуть знайти тимчасове житло, роботу, отримати специфічну юридичну та іншу необхідну допомогу», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як пояснили у прес-службі міськради, фактично, це той самий центр підтримки, який раніше функціонував на вул. Князя Романа, але його перенесли на іншу локацію і надають більшу кількість послуг:

консультації щодо помешкання,

соціальна підтримка,

психологічна підтримка,

пошук роботи,

освіта і дозвілля,

медицина,

відновлення документів,

домашні улюбленці.

«Кому потрібна допомога з подачею документів – приходьте. Потрібна психологічна підтримка чи розмова з людьми, які перебувають у схожій ситуації, – приходьте. Якщо є труднощі з адаптацією в місті і непорозуміння з різними структурами – приходьте. Зараз ми акумулювали ті речі, які найбільш затребувані, але згодом спектр послуг будемо збільшувати», – пояснила директорка департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

У центрі працює 5 координаторів з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 16:00 (без обідньої перерви). За цією адресою, окрім райадміністрації, є ЦНАП, відділення Пенсійного фонду та інших структур. Переселенці зможуть, як і раніше, звернутись за послугами у 10 ЦНАПів львівської громади. Однак у новоствореному центрі усі потрібні їм послуги будуть надаватися комплексно.

За інформацією керівника міського управління соціального захисту Ігоря Кобрина, у Львові проживає майже 100 тисяч переселенців, які офіційно зареєструвалися. Неофіційно – ще декілька десятків тисяч осіб.

Нагадаємо, 8 червня у Львові відкрили офіс для надання послуг та підтримки військовослужбовцям та їхнім сім’ям.