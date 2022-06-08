Офіс підтримки військових має цілодобову телефонну гарячу лінію

У львівському Палаці мистецтв відкрили офіс підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. Відтепер в одному місці можна буде отримати послуги, які раніше надавалися по різних установах, розкиданих по місту. В офісі консультуватимуть щодо отримання соціальних виплат, збір документів, пошуку зниклих та полонених, психологічну та юридичну допомогу. У планах – виробити модель військового ЦНАПу.

«Щоб люди отримували послуги швидше, Офіс співпрацює з низкою установ, зокрема територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, військовими формуваннями, правоохоронними органами, територіальними органами Пенсійного фонду України, органами місцевого самоврядування та органами соціального захисту населення у Львівській області», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Фахівці Офісу підтримки проводять первинну консультацію, формують документи та передають їх у відповідні органи для вирішення проблеми (фото ЛОВА)

Офіс підтримки родин військовослужбовців запрацював на базі Гуманітарного штабу у Львові. У ньому працюватимуть представники ЗСУ, юристи та психологи. Також надаватимуть консультації фахівці департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА.

«Ідея полягає в тому, щоб об’єднати представників різних організацій, які б їм допомагали: підрозділи ЗСУ, соціальні працівники, психологи, юристи, волонтери, зокрема члени родин військовослужбовців. Питання, з якими до нас звертаються – різні. Багато запитів було щодо гуманітарної підтримки наших військових, щодо оформлення різних довідок. Однак найперше, в чому потребують допомоги, це пошук зниклих безвісти», – пояснила координаторка Офісу підтримки Анна Кузюта.

Офіс підтримки військових працює на вулиці Коперника, 17 (Палац мистецтв, 2 поверх) з 10:00 по 18:00 у робочі дні. Телефон гарячої лінії: +38 068 260 68 15 (цілодобово).