Львівський офіс волонтерського хабу «СпівДія» надаватиме безкоштовну психологічну та юридичну допомогу. Отримати фахову консультацію можна за попереднім записом, який стартує від 22 квітня.

Психологічна підтримка буде надаватися онлайн та у хабі. Записуватися на індивідуальні та групові консультації можна вже, а опрацьовувати такі заявки психологи розпочнуть з 3 травня.

«Якщо ви відчуваєте тривожні та депресивні стани, неспокій, апатію, напругу, у вас проблеми адаптації, порушення сну – записуйтеся на консультацію і ми вам допоможемо. Метою психологічного напрямку є діагностика психічного стану, емоційна підтримка та стабілізація, підвищення психологічної стійкості, психонавчання», – зазначила психологиня «СпівДії хабу» у Львівській області Ольга Кітура.

Юридичні консультації будуть надавати виключно онлайн. На них можна отримати інформацію про права та можливості під час воєнного стану, а також підготувати документи для звернення у відповідні органи.

Записатися на консультації можна посиланням. Опрацьовувати заявки розпочнуть з 3 травня.

Нагадаємо, «СпівДія» – це платформа для об’єднання волонтерських та державних ініціатив для гуманітарної допомоги в час війни. Регіональним координатором «СпівДії» є Львівський обласний молодіжний центр. На майбутнє, за інформацією львівського керівника «СпівДії Хабу» Олександра Станасюка, тут планують організувати роботу з дітьми і допомоги переселенцям з працевлаштуванням.