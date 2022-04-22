Волонтерський центр надаватиме у Львові безкоштовні консультації психологів та юристів
Запис стартував 22 квітня
Львівський офіс волонтерського хабу «СпівДія» надаватиме безкоштовну психологічну та юридичну допомогу. Отримати фахову консультацію можна за попереднім записом, який стартує від 22 квітня.
Психологічна підтримка буде надаватися онлайн та у хабі. Записуватися на індивідуальні та групові консультації можна вже, а опрацьовувати такі заявки психологи розпочнуть з 3 травня.
«Якщо ви відчуваєте тривожні та депресивні стани, неспокій, апатію, напругу, у вас проблеми адаптації, порушення сну – записуйтеся на консультацію і ми вам допоможемо. Метою психологічного напрямку є діагностика психічного стану, емоційна підтримка та стабілізація, підвищення психологічної стійкості, психонавчання», – зазначила психологиня «СпівДії хабу» у Львівській області Ольга Кітура.
Юридичні консультації будуть надавати виключно онлайн. На них можна отримати інформацію про права та можливості під час воєнного стану, а також підготувати документи для звернення у відповідні органи.
Записатися на консультації можна посиланням. Опрацьовувати заявки розпочнуть з 3 травня.
Нагадаємо, «СпівДія» – це платформа для об’єднання волонтерських та державних ініціатив для гуманітарної допомоги в час війни. Регіональним координатором «СпівДії» є Львівський обласний молодіжний центр. На майбутнє, за інформацією львівського керівника «СпівДії Хабу» Олександра Станасюка, тут планують організувати роботу з дітьми і допомоги переселенцям з працевлаштуванням.