Перший випуск курсів швачок відбувся 8 квітня, їхнім слухачам запропонували роботу

Переселенці, які проживають у Львові, можуть пройти безкоштовні курси, щоб отримати базові знання для чотирьох професій. Львівські заклади навчають на швачку, піцайоло, продавця-касира та сантехніка. Потенційні працедавці мають зацікавленість у таких професіях і після закінчення навчання пропонують випускникам курсів роботу.

Заклади професійно-технічної освіти Львова організували безкоштовні навчальні курси таких професій:

швачка (Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну). Початок навчання – з 28 квітня. Контакти: 032-262-43-25, 0679672379;

(Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну). Початок навчання – з 28 квітня. Контакти: 032-262-43-25, 0679672379; піцайоло (Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну). Початок навчання – з 3 травня. Контакти: 032-262-43-25, 0679672379;

(Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну). Початок навчання – з 3 травня. Контакти: 032-262-43-25, 0679672379; продавець-касир (Львівське вище професійне училище харчових технологій). Початок навчання – з 3 травня. Контакти: 032-242-27-33, 0932380907;

(Львівське вище професійне училище харчових технологій). Початок навчання – з 3 травня. Контакти: 032-242-27-33, 0932380907; сантехнік (Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва). Початок навчання – з 4 травня. Контакти: 032-263-53-90.

Заступниця директора Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну Тетяна Кук-Вільчинська розповіла ZAXID.NET, що їхній заклад вже вдруге організовує курси для швачок.

«У нашому гуртожитку проживають переселенці. Тому, щоб їх чимось зайняти, відволікти від тривожних думок, ми організували такий пілотний проект. Потім почали цікавитись роботодавці. На випуск швачок прийшли представники фірми "Грегорі текстиль". Рекрутерка запросила випускниць курсів на співбесіду. Цікавилося також підприємство "Ролада"», – розповіла ZAXID.NET Тетяна Кук-Вільчинська.

Є запит від роботодавців і на кухарів та піцайоло. Тому у другому наборі на курси Центр вирішив додати ще підготовку піцайоло. Якщо і надалі буде потреба, курси організують ще раз.

За словами Тетяни Кук-Вільчинської, курси швачок і піцайоло розраховані на два тижні, це 76 навчальних годин. Курси проводять у майстернях навчального закладу. Слухачів курсу забезпечують необхідним інвентарем, продуктами, дають безкоштовні обіди. Навчання триває 6 годин на день. Після закінчення слухачі курсу отримають відповідні сертифікати.