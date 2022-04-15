Директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі обговорив питання харчуванння біженців з мером Львова

У трьох районах Львова облаштують тимчасові містечка, в яких поселять близько тисячі переселенців. Насамперед, це студенти, жінки та діти. Допомогу з харчуванням для цих людей надасть всесвітня продовольча програма ООН World Food Programme. У п’ятницю, 15 квітня, мер Львова Андрій Садовий та виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі провели зустріч, на якій домовилися про таке рішення.

«Важливо, що продукти для приготування їжі купуватимуть у місцевих виробників. Таким чином зможемо підтримати локальний бізнес», – повідомив Андрій Садовий у Facebook.

Міський голова наголосив, що допомога інших країн та міжнародних організацій є дуже потрібною для України.

«Радію, що наша ініціатива #UnitedForUkraine отримує підтримку від інших країн та міжнародних організацій. Україна ніколи не забуде цієї допомоги», – додав мер Львова.

Нагадаємо, перше містечко для переселенців облаштовують у Стрийському парку. Тут поселять студентів, які переїхали до Львова з різних міст. Друге тимчасове містечко для переселенців на 120 модульних будиночків готують на вул. Пулюя. Облаштувати будинки, обставити їх меблями, обладнати санвузлами допоміг уряд Польщі.