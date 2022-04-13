120 модульних будиночків розмістять на вул. Пулюя

У Франківському районі Львова почали монтаж другого тимчасового містечка для переселенців. Тут планують змонтувати 120 модульних будиночків, повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач у середу, 13 квітня.

Монтаж контейнерних будиночків розпочали на території між двома коледжами на вул. Пулюя. Всі будиночки обладнані світлом, теплом та меблями. Санвузли та їдальня розташовані поза межами будинку, вони будуть спільними для усіх мешканців.

Загалом тут планують розмістити 120 таких будиночків. Їх надав польський уряд за координації українського Міністерства територій і громад.

За словами Зубача, орієнтовно за тиждень-два тут уже почнуть поселяти перших переселенців.

Нагадаємо, що перше містечко для переселенців облаштовують у Стрийському парку. Тут поселять студентів, які переїхали до Львова з різних міст.