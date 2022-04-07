Контейнерні будиночки обладнані світлом, теплом та меблями, а санвузол та їдальня розташовані на території містечка

У Львові почали будувати перше контейнерне містечко для переселенців, які тимчасово переїхали до Львова із зони активних бойових дій. У 70-ти будиночках насамперед поселять студентів.

Перше контейнерне містечко для переселенців розмістять поблизу території Українського католицького університету на вул. Уласа Самчука. Як повідомив у четвер, 7 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий, тут розмістять 70 житлових контейнерів, у кожному з яких зможе жити 2-4 людини.

«Сьогодні починаємо облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок. Це 70 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей. В одному будиночку можуть жити 2-4 людини», – сказав він.

Будиночок обладнаний необхідними комунікаціями та меблями

У кожному з будиночків є мінімальні необхідні для життя умови. Будиночки обладнані світлом, теплом та меблями. Санвузли та їдальня розташовані поза межами будинку, на території містечка. Тут поселять студентів, які переїхали до Львова з різних міст. Контейнерні будиночки Львову передав уряд Польщі за підтримки Міністерства регіонального розвитку України. Облаштувати містечко мають до кінця цього тижня, щоб із наступного заселити туди перших мешканців.

За словами Андрія Садового, згодом на вул. Тракт Глинянський розпочнеться будівництво двоповерхових дерев’яних котеджів для вагітних жінок, які переїхали до Львова із зони бойових дій. Вони зможуть умістити 160 людей. Їх будівництво мають профінансувати міжнародні організації, зокрема ЮНІСЕФ, ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Загалом на території Львівської громади розмістять декілька таких містечок. Для цього у мерії напрацьовують перелік ділянок, які можуть бути використані для будівництва. Наразі відомо про ділянку на 12 га на вул. Величковського в Рясному та ще одну на 2 га на вул. Тракт Глинянський.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії в Україну Львів уже прийняв понад 200 тис. переселенців із областей, де ведуть активні бойові дії.