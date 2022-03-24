У четвер, 24 березня, мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу анонсував будівництво котеджних містечок для переселенців. Міський голова зазначив, що перші три ділянки для такого будівництва уже визначили.

За словами Садового, мерія шукає оптимальні варіанти, щоб збудувати житло для тих, хто цього зараз гостро потребує. Додамо, у Львові перебуває орієнтовно 200 тис. біженців.

«Ми даємо меседж будівельним компаніям відновлювати роботи, тому що людям потрібне житло не лише для тимчасового проживання. Також спільно із Міністерством регіонального розвитку розробили проект, де виділяємо ділянки у Львові під котеджні містечка, які достатньо швидко можуть монтуватись. Ми не можемо передбачити, скільки буде тривати ця війна, і люди не можуть постійно жити в спортзалі чи школі», – наголосив Садовий.

Мер Львова зазначив, що будинки монтуватимуть дуже швидко. Місто наразі вивчає пропозиції від турецьких, німецьких, а також українських компаній.

За словами заступника міського голови Львова з містобудування, депутата Львівської облради Любомира Зубача, у мерії опрацьовують перелік ділянок, які можуть бути використані для будівництва. Наразі відомо про ділянку на 12 га на вул. Величковського в Рясному, ще одну на 2 га на вул. Тракт Глинянський, а також 8 га у Дублянах.

«Ділянка у Дублянах перебуває у державній власності, але ми вважаємо, що вона придатна для такого будівництва, тому будемо обговорювати це питання. Також плануємо розширювати перелік придатних ділянок», – пояснив Любомир Зубач.

За його словами, сьогодні під час засідання виконкому Львівської міськради прийняли перші рішення про будівництво житла для переселенців.

«Ми визначили певні параметри й вимоги. Це будуть модульні будинки, які можна швидко встановити. Відразу зазначу, що це тимчасове житло, але попри це, воно має відповідати певним вимогам. Зокрема, на одну людину має припадати не менше 6 квадратних метрів площі», – зазначив заступник міського голови Львова.

Також Любомир Зубач розповів, що наразі розглядається будівництво житла для близько 20 тис. вимушених переселенців. За його словами, місто сподівається на допомогу держави та залучення міжнародних організацій.

Також він зазначив, що далі будуть розглядати можливість будівництва соціального житла.