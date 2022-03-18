У Львові виділили земельні ділянки під швидке будівництво житла для переселенців. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий під час брифінгу у п’ятницю, 18 березня.

За словами Андрія Садового, кількість біженців у Львові вже перевищила 200 тисяч осіб. Через великий потік переселенців у місті виникли проблеми з продуктами.

«Хостели, квартири, готелі – вони всі зайняті, місць немає. У школах, театрах, спортивних залах люди перебувають 4-5 днів, в середньому 20% лишається, а решта їдуть в інші країни. Загальна кількість сьогодні перевищує 200 тисяч людей. Вже з’являються проблеми з продуктами, тому що ці три тижні це все відбувається коштами громади, простих людей», – розповів Садовий.

За його словами, міська рада вже виділила ділянки, щоб швидко збудувати житло для переселенців.

«Відбувся на днях хакатон великої кількості міжнародних організацій, ми надіємося, що допомога буде набагато активнішою. Плюс ми сьогодні вже виділили у Львові ділянки під будівництво житла, яке можна швидко збудувати. Тому що в школі, спортзалі людина довго не зможе прожити. Треба мати нормальні умови для проживання. Ніхто не знає, коли буде наша перемога, але нам треба жити», – повідомив мер Львова.

Садовий також повідомив, що у місті починають працювати усі підприємства.

«Львів сьогодні перезапускає всі свої підприємства. Люди, як правило, вже дають інформацію, яку роботу вони хочуть мати, ми сконтактовуємо їх із підприємцями, і в принципі динаміка вже досить якісно налаштовується. Наше завдання – перемагати, а для цього треба робити правильні речі щодня. Враховуючи те, що Львів перебуває не під такими великими обстрілами, як Маріуполь, Харків чи Київ, усі підприємства мають працювати з подвійною енергією, тому що потрібна продукція для нашої перемоги: харчова промисловість, медицина, все, що стосується забезпечення нашого життя», – сказав Садовий.