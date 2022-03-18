Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав переселенців поважати традиції та звичаї містян і пам’ятати про те, що вони в гостях. Водночас мер звернувся до мешканців Івано-Франківська і попросив не обслуговувати в магазинах людей, які звертаються російською, гуртуватися біля храмів і проводити лагідну українізацію. Разом із тим, Руслан Марцінків закликав містян бути обережними у різних висловлюванням і не розпалювати ненависті у соцмережах.

Заклик поважати звичаї івано-франківців, намагатися говорити українською та пам’ятати про перебування у гостях Руслан Марцінків озвучив у ранковому прямому ефірі у Facebook. Міський голова, зокрема, зазначив, що звертається до переселенців із тим, що турбує кожного мешканця Івано-Франківська, попросив поважати звичаї, традиції, мову. Також він сказав, що зараз івано-франківцям дуже неприємно чути засилля російської мови, бо це мова окупанта.

«Ми є дуже гостинні, але поважайте наші звичаї. Поважайте те, що ми в неділю ходимо до церкви, що неділя – це у нас неробочий день. І ми святкуємо недільний день. Поважайте те, що ми вас приймаємо, що ви є в гостях. Це є надзвичайно важливо пам’ятати, бо ми є дійсно гостинні, але сьогодні багатьох нас, мешканців, дратують певні моменти, певні речі. Те, що паркування автомобілів відбувається хаотично і багато чого іншого. Будьмо людьми. Якщо ви приїхали, ми вас гостинно прийняли, поважайте наші традиції та звичаї», – сказав Руслан Марцінків.

Також міський голова звернувся до мешканців Івано-Франківська з проханням проводити лагідну українізацію, не переходити на російську та не обслуговувати в магазинах людей, які звертаються російською. Крім того, Руслан Марцінків закликав містян гуртуватися біля храмів та вчити переселенців української.

«Коли у магазині до вас звертаються російською мовою, звертайтесь українською мовою, або не обслуговуйте. Знаю одного свого товариша, який, якщо не переходять на українську мову, не обслуговує у магазині. Таким чином ми створимо цю лагідну українізацію. Гуртуймося біля храмів, вчимо їх української мови. І це буде лагідна українізація», – зазначив Руслан Марцінків.

Разом із тим, мер Івано-Франківська попросив місцевих мешканців не розпалювати ворожнечу постами у соціальних мережах: «Давайте конкретними кроками сьогодні скажемо, що так, ми поважаємо, розуміємо, що люди приїхали звідти від біди, але ми повинні сьогодні все зробити, щоб ця лагідна українізація у нашій громаді відбулася».

Руслан Марцінків також закликав мешканців Івано-Франківська бути максимально обережними у різних висловлюваннях і концентруватися на перемозі.

Нагадаємо, у четвер, 17 березня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста не реагувати агресивно на російську мову, поставитися до переселенців із розумінням і не розводити ворожнечі всередині країни. Разом із тим, мер зазначив, що міська влада працює над мовним питанням і скоро відбудеться «лагідна українізація». Також він наголосив, що розуміє стурбованість містян через збільшення звучання російської мови на вулицях міста, але просить зараз не розпалювати внутрішню ворожнечу.