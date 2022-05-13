Виконком Лвьівської міськради 13 травня затвердив нові стандарти будівництва житлових будинків, які передбачають врахування виникнення різних надзвичайних ситуацій. Згідно з новими нормами, підземні паркінги та інші приміщення мають адаптувати для укриття людей та бути безбар’єрними, на поверхах також повинні бути кімнати безпеки, а в будинку – протипожежні стіни й вікна.

«Підземні паркінги та інші підземні приміщення рекомендується адаптувати для укриття населення. При цьому приміщення укриття рекомендується відокремлювати від решти паркінгу, щоб його можливо було обігріти у холодну пору року. Укриття мають забезпечити санвузлами, рукомийниками та розкладними місцями для сидіння. Забудовники мають передбачити щонайменше два виходи з підземного укриття у протилежні сторони будівлі», – цитує головного архітектора Львова Антона Коломєйцева прес-служба ЛМР.

Крім того, у нових стандартах рекомендована максимальна висота житлових будівель – 6-8 м, а відстань між будівлями з боку подвір’я або вулиці має бути не меншою за їхню висоту. У всіх будинках рекомендують встановлювати відеоспостереження для посилення безпеки.

Під час планування нового будівництва підприємцям рекомендують покращувати соціальну, інженерну та транспортну інфраструктуру для мешканців. Йдеться про будівництво садочків чи шкіл, залежно від кількості квадратних метрів житла. Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що дотримання цих стандартів забудовниками враховуватиметься при видачі містобудівних умов та обмежень та закликає уряд врахувати їх у Державно-будівельних нормах.

В управлінні архітектури та урбаністики наголошують, що ці пропозиції були проговорені як із забудовниками, так із фахівцями ДСНС. Майже усі рекомендації, які управління отримало під час обговорень та зустрічей, були враховані при винесенні цього рішення.