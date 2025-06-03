В мережі ширилась інформація про обмежену кількість відправок з послугою післяплата - за сумою і за кількістю

Оператор «Нова пошта» на офіційній сторінці у фейсбуці прокоментував інформацію про те, що з початку червня нібито вводиться обмеження на відправку посилок з післяплатою впродовж місяця. Ця інформація активно поширювалася в соцмережах і деяких медіа.

У «Новій пошті» повідомили, що жодних обмежень як на відправку, так і на отримання посилок з післяплатою не вводять. Водночас, додали в компанії, відповідно до вимог законодавства вони змушені перевіряти деяких клієнтів і призупиняти їхні операції за певних умов.

«В умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави, нас змушують вводити нові процедури та правила. Так, за вимогами держави, будь-який фінансовий сервіс або банк зобов'язаний перевіряти клієнтів на критерії ризику, уважно вивчати усі фінансові операції на предмет законності, в тому числі їхні цілі, характер, зв'язки», – ідеться в дописі компанії.

Це означає, що якщо фізична особа отримує велику кількість післяплат за відправлені посилки, то NovaPay – фінансовий партнер «Нової пошти», «зобовʼязаний обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень щодо походження грошей».

Оператор «Нова пошта» радить клієнтам, які планують або починають підприємницьку діяльність, реєструватись як фізична особа підприємець або за іншою юридичною формою роботи.