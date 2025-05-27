Продавати онлайн можна особисті речі, без реклами і не масово

Нещодавно Державна податкова служба повідомила, що посилено виявляє в інтернеті підприємців, які працюють без належного оформлення та сплати податків. Це налякало багатьох людей, які час від часу продають свої непотрібні речі або одяг, з якого виросла дитина.

Профільний сайт 7eminar пояснює, що і хто може продавати онлайн без сплати податків, що вважається підприємництвом і як реагувати на листи від податківців.

Що можна продавати без реєстрації ФОП

Попри лякалки в соцмережах, продавати онлайн без реєстрації ФОП все ще можна. Головне – відповідати правилам. А за ними люди можуть робити таке:

продавати речі, що були у власному користуванні;

робити одноразові продажі без ознак системності;

продавати подаровані або невикористані речі;

користуватися платформами на кшталт OLX, але без регулярних продажів.

Щоб уникнути штрафів за продаж, наприклад, вживаних дитячих речей, потрібно:

у призначенні платежу вказувати «повернення коштів за вживану річ»;

уникати регулярних надходжень на картку від незнайомців;

не створювати магазини в соцмережах без ФОП;

зберігати чеки на покупку речі, яку продаєте.

Що не можна робити без реєстрації ФОП

А от якщо робити щось зі списку нижче, то податкова може відстежити це і потрактувати як підприємницьку діяльність без реєстрації та викликати на розмову. Ідеться про таке:

продаж нових або виготовлених самостійно (хендмейд) речей;

запуск реклами, прийом замовлень в інстаграмі (податкова активно робить контрольні закупки);

давати гарантії, приймати передоплати.

Отже, продавати речі в мережі можна як просто фізична особа – одноразово, без реклами і без гарантій.

Якщо податкова має до вас питання

Коли раптом прийшов «лист щастя» від податкової служби, ігнорувати його не варто. Слід, навпаки, підготуватися до розмови. Передусім, попросіть податківців надати підстави для перевірки. Щоб довести свою правоту, потрібно пояснити, що йдеться про повернення грошей за особисту річ і, за можливості, показати чек, який засвідчить, що ви раніше самі купили цю річ.