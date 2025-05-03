Фізичні особи та підприємці платять різні податки, якщо заробляють на здачі житла в оренду

Кабінет міністрів та Верховна Рада розглядають питання про зменшення податкового навантаження на орендодавців житла. Та поки що це лише віддалена перспектива, тож розповідаємо, які податки і в якій сумі потрібно платити від доходу за оренду квартири.

Квартиру в оренду можна здавати як фізична особа або як підприємець (ФОП), ідеться в матеріалі аналітичного центру Cedos. Податки в цих випадках будуть різними.

Здавати квартиру як власник

Якщо ви не займаєтесь підприємництвом, а хочете просто здавати в оренду власну квартиру, в якій не живете, то дохід від оренди оподатковуватиметься так:

18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% – військовий збір.

Разом ідеться про 23% від ціни місячної оренди, що потрібно заплатити податками. Якщо ви здаєте квартиру в оренду, наприклад, за 10 тис. грн, то податки становитимуть 2,3 тис. грн. Окрім сплати податків, власник квартири, який здає її в оренду, повинен щороку подавати декларацію про майновий стан і доходи.

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Важливо, що в договорі на оренду не можна прописати символічні 100, 200 чи навіть 500 грн, щоб уникнути сплати податків. В Україні є затверджена Кабміном методика, за якою в різних населених пунктах розраховується мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди.

Мінімальна ціна місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості розраховується з огляду на її розташування, функціональні та якісні показники, що встановлюються органом місцевого самоврядування.

Здавати квартиру як ФОП

Здавати в оренду житло можуть ті ФОПи на спрощеній системі оподаткування, які є платниками податку другої і третьої групи. При цьому ФОП II групи може здавати в оренду лише власне житло, посередницьких послуг він надавати не може. ФОП III групи може надавати такі послуги.

ФОП II групи, який здає житло в оренду, повинен сплатити:

єдиний податок – 1600 грн (20% від мінімальної зарплати щомісяця);

єдиний соціальний внесок – щонайменше 1760 грн (22% від мінімальної зарплати щомісяця);

військовий збір – 800 грн щомісяця.

Отже, незалежно від суми доходу, ФОП II групи, який здає в оренду житло, повинен щомісяця сплачувати в бюджет 4160 грн.

ФОП III групи, який здає в оренду житло, повинен платити такі податки і збори:

єдиний податок – 5% від доходу (3%, якщо є платником ПДВ);

єдиний соціальний внесок – 1760 грн на місяць;

військовий збір – 1% від доходу.

Отже, якщо ФОП III групи здає квартиру за 10 тис. грн в місяць, він повинен заплатити в бюджет 2360 грн. Оплата відбувається щоквартально.