Подароване майно не ділиться після розлучення і є надійним способом забезпечити житлом дітей

Договір дарування – один з популярних в Україні способів оформлення прав власності на квартиру. Розповідаємо, для чого його використовують, як оформити договір дарування і чи можна його розірвати.

Для чого потрібен договір дарування

Найчастіше договір дарування для оформлення права власності на квартиру чи іншу нерухомість використовують у випадку, коли йдеться про купівлю житла в подружжі. Згідно з українським законодавством, подароване одному з подружжя майно належить йому на праві особистої приватної власності і не підлягає поділу після розлучення.

Ще один випадок, коли використовують договір дарування квартири, стосується забезпечення житлом дітей. Якщо пара побоюється розлучення або вже розлучається і має проблеми з поділом спільного майна, вони можуть подарувати нерухомість дітям і не ділити її.

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Окрім того, договір дарування можна оформити у випадку, коли у власника є інші родичі, які можуть претендувати на його нерухомість за заповітом. Більше про житло у спадок читайте в матеріалі ZAXID.NET «Як не залишитись без житла при спадкуванні: важливі юридичні нюанси».

Як оформити договір дарування

Згідно зі ст. 182 Цивільного кодексу України, договір дарування укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, пише сайт «Факти». Для цього необхідно звернутися до державного чи приватного нотаріуса за місцем реєстрації дарувальника або обдаровуваного, або за місцем розташування нерухомого майна.

Щоб оформити дарчу на квартиру, необхідна присутність двох сторін – як дарувальника, так і обдаровуваного. Нотаріус в їхній присутності складає договір дарування квартири.

Якщо об’єктом дарування є спільне майно подружжя, тоді має бути нотаріально посвідчена письмова згода другого з подружжя. Нагадаємо, що розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, що було набуте за час шлюбу.

Які документи потрібні для дарування квартири

Нотаріусу необхідно надати оригінали документів на квартиру, зокрема, правовстановлювальні документи та технічний паспорт на житло.

Знадобляться також:

паспорт та ідентифікаційний номер обох сторін;

документ про оцінку об’єкта нерухомості;

довідка про зареєстрованих у квартирі осіб;

документи, що підтверджують сімейні стосунки (свідоцтво про народження або шлюб), якщо дарування відбувається одним із подружжя;

нотаріально засвідчена згода на дарування нерухомості, якщо житло набувалось у стані подружжя або заздалегідь нотаріально завірена заява-дозвіл;

дозвіл органів опіки та піклування, якщо обдаровуваний є неповнолітньою особою віком до 18 років або у квартирі прописані діти.

Перелік документів залежить від кожного окремого випадку. Тож варто уточнити це в нотаріуса під час консультації.

Після оформлення договору дарування нотаріус реєструє право власності на обдаровуваного й робить виписку з Державного реєстру майнових прав на нового власника. Після цього дарувальник позбавляється права власності, а обдарований його набуває.

Скільки коштує подарувати квартиру

Під час нотаріального оформлення договору дарування необхідно сплатити державне мито в розмірі 1% від суми договору – вартості квартири. Також дарувальнику потрібно провести оцінку об’єкта нерухомості, що передається обдаровуваному та сплатити послуги нотаріуса.

Якщо ідеться про дарування квартири родичам першого і другого ступеня спорідненості – батьки, подружжя, діти, брати/сестри, бабуся, дідусь, онуки – то витрати будуть такими:

оцінка нерухомості – від 1 тис. грн;

складання договору дарування – від 5 тис. грн, залежно від розцінок нотаріуса;

реєстрації договору в Держреєстрі – 2,5 тис. грн;

держмито – 1% від вартості нерухомості.

Якщо квартиру дарують далекому родичу або сторонній людині, тоді їй треба також сплатити податок у розмірі 5% від оцінки майна експертом і 5% від вартості майна військового збору.

Якщо договір дарування оформлюється від нерезидента на громадянина України або навпаки, тоді обдаровуваному потрібно сплатити податок у розмірі 18% і військовий збір 5%.

Чи можна розірвати договір дарування

Так, договір дарування можна розірвати. Проте лише за умови настання виняткових обставин, про які йдеться в ст. 727 Цивільного кодексу України.

Підставами для розірвання договору дарування є:

кримінальний злочин – якщо обдаровуваний вчинив тяжкий злочин проти дарувальника або його родичів і це підтверджено рішенням суду;

психічне захворювання – якщо судом встановлено, що дарувальник не усвідомлював своїх дій на момент оформлення договору (хоча нотаріус має переконатися в адекватності дарувальника під час оформлення договору).

Також сторони можуть добровільно розірвати договір без суду в нотаріуса. Всі ці нюанси потрібно заздалегідь уточнити у фахівця.