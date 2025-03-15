Не всі розлучення проходять мирно, тож власне житло краще убезпечити. Розповідаємо, як це зробити

Вважається, що під час розлучення усе майно подружжя має ділитися порівну. Проте є випадки, коли це не так. Адвокат Андрій Карпенко розповідає, коли придбана в шлюбі квартира не ділиться з чоловіком або дружиною та як убезпечити від поділу нерухомість, придбану в шлюбі за гроші одного з пари.

Яке майно в шлюбі не ділиться

Тут досить великий перелік, наприклад, ідеться про страхові виплати за договором індивідуального страхування життя, особисті речі, такі як коштовності, тощо. Якщо ж говорити про нерухомість, то не ділиться таке нерухоме майно:

майно, набуте одним з подружжя до шлюбу;

майно, набуте одним з подружжя за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;

майно, набуте одним з подружжя за час шлюбу, але за кошти, які належали йому особисто;

житло, набуте одним з подружжя за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду».

Як убезпечити від поділу квартиру, придбану в шлюбі за власні гроші

Відповідно до «Сімейного кодексу України», не ділиться майно, яким один з подружжя володіє на праві особистої приватної власності. Для цього придбану за власні гроші квартиру потрібно оформити за одним з таких договорів:

договір дарування – купити квартиру можуть батьки або родичі, і подарувати її вам;

договір купівлі-продажу нерухомості – ви самостійно можете укласти договір якщо є підтвердження факту, що сплачені гроші за квартиру є вашими особистими, другий з подружжя має написати заяву нотаріусу, в якій вказує, що гроші є вашими особистими, і він претензій не має;

успадкування квартири за заповітом, за спадковим договором, за договором довічного утримання.

Добровільний договір про поділ майна подружжя

Не обов’язково чекати розлучення, щоб ділити майно. Навіть коли в шлюбі все добре, пара може добровільно укласти договір про поділ майна подружжя. Це передбачає «Сімейний кодекс». Договір укладається в письмовій формі та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

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Поділ спільного майна подружжя означає припинення права спільної сумісної власності подружжя на це майно і виникнення на її основі приватної (роздільної) власності або спільної часткової власності подружжя. Поділ здійснюється тільки щодо наявного майна, а не майна, набутого подружжям у майбутньому.

Шлюбний договір – це класика

«Сімейний кодекс» передбачає, що стосунки подружжя можуть бути врегульовані за домовленістю – договором, найчастіше – шлюбним. До слова, шлюбний договір можна укласти перед весіллям або вже в сімейній парі.

Шлюбним договором регулюються саме майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов’язки, а також майнові права та обов’язки подружжя як батьків.