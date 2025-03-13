Держава висуває три головні вимоги до забудовників, також забудовників перевіряють банки

Державна пільгова іпотечна програма «єОселя» приваблює багатьох українців, які не мають власного житла, значно нижчими за ринкові кредитними ставками. Також те, що програма ініційована саме державою, викликає довіру до її учасників. Та чи справді держава контролює забудовників, які беруть участь в програмі? Про це розповідає адвокатка Наталія Чацкіс.

Які вимоги держави до забудовників за програмою «єОселя»

Програма «єОселя» дозволяє оформити пільгову іпотеку не лише на житло в уже зданих в експлуатацію будинках, а й у тих, що лише будуються. Тут було б добре знати, чи надійний забудовник, чи завершить він будинок вчасно і чи не має у нього проблем з документами на роботи і на землю.

Держава – «Укрфінжитло» – під час відбору забудовників для участі в програмі висуває до них лише три вимоги:

об’єкт, що будується, жодним чином не має бути пов’язаний з державою-агресором – Росією, зокрема, через кінцевих власників девелопера;

на момент акредитації не повинно бути жодних чинних судових рішень, що оскаржують законність будівництва;

у забудовника має бути дозвіл на будівництво і права на землю, де це будівництво ведеться.

Інших вимог щодо юридичної перевірки забудовника в держави немає. Проте все ж є ще одна річ, що дає певні гарантії покупцям житла в новобудовах – це реєстрація прав на майбутній об’єкт нерухомості в державному реєстрі. З 2023 року реєструвати житло, що лише будується, зобов’язані всі забудовники.

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Яка роль банків в акредитації забудовників по «єОселі»

Окрім державних органів та вимог законодавства, забудовників, що акредитуються для участі в програмі «єОселя», перевіряють також банки, що видають пільгові кредити.

Банки не розголошують, як саме вони перевіряють забудовників. Відомо, що останні мають заповнити спеціальну анкету, в якій потрібно вказати:

інформацію про забудовника, девелопера і продавця майнових прав на нерухомість;

інформацію про вже реалізовані забудовником проєкти;

наявність дозвільних документів на будівництво;

інформацію про технічні характеристики об’єкту нерухомості;

ступінь готовності об’єкту нерухомості.

Отже, держава і банки, що беруть участь в пільговій іпотечній програмі «єОселя» перевіряють забудовників перед акредитацією. Проте покупцю житла варто також самому більш детально перевірити надійність забудовника. Як це зробити, читайте в матеріалі ZAXID.NET «На що звертати увагу під час вибору забудовника».