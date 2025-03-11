Закон на стороні інвестора - які гарантії мають покупці квартир в новобудовах

Наприкінці 2022 року в Україні з’явився перший закон, що захищає права інвесторів, які вкладають гроші в нерухомість. Ідеться про спеціальні майнові права на майбутні об’єкти нерухомості (МОН). Пояснюємо, що це таке і як працює.

Що змінилося

Після ухвалення Верховною Радою закону «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому», всі забудовники зобов’язані реєструвати спеціальні майнові права на майбутні об’єкти нерухомості або об’єкти на етапі будівництва в Державному реєстрі речових прав.

Іншими словами, зобов’язання забудовника перед інвестором описуються в договорі, а право на майбутню квартиру одразу вноситься в реєстр. Це означає, що забудовник не може самовільно суттєво змінити умови продажу, терміни здачі в експлуатацію та основні характеристики об’єкту. Це стосується не лише майбутніх квартир, а й паркомісць, інших житлових або нежитлових приміщень.

МОН або майбутній об’єкт нерухомості – це складова частина об’єкта незавершеного будівництва, яка після прийняття в експлуатацію стане самостійним об’єктом нерухомого майна (квартира, гаражний бокс, інше житлове або нежитлове приміщення, тощо).

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Переваги реєстрації МОНу для покупця

Реєстрація МОНу, ідеться на порталі Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва, дає такі переваги покупцю:

відкритий доступ до документів – за номерами дозвільних документів можна перевірити законність будівництва;

всі проєктні і дозвільні документи перевірені електронною системою будівництва, є чинними та відповідають вимогам Закону 2518-IX;

продаж житла відбувається обов’язково з державною реєстрацією прав на користь інвестора та відображення даних в реєстрі;

наявність в об’єкті 5-10% гарантійного обсягу майна, що не може бути продане забудовником до моменту введення об’єкту в експлуатацію, що гарантує добудову об’єкта.

Тобто під час укладання договору між інвестором і забудовником перший отримує письмові гарантії того, що його житло буде збудовано вчасно і відповідатиме заявленим характеристикам. Забудовник же зацікавлений в тому, щоб завершити будівництво, щоб мати змогу все продати і отримати прибуток.

Як відбувається купівля

Після обрання квартири, на яку зареєстроване спеціальне майнове право, потрібно укласти договір купівлі-продажу. Його істотні умови викладені в ст. 13-14 Закону України «Про гарантування речових прав на обʼєкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». Договір може бути укладено відповідно до свободи договору та положень визначених вказаним законом. Договір підлягає нотаріальному посвідченню.

Після укладення договору необхідно здійснити державну реєстрацію речових прав на обʼєкт спеціального майнового права. Так, в залежності від умов договору та оплати відбувається державна реєстрація прав.